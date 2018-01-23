Клопп: «Я расстроен и зол, „Ливерпуль“ уезжает ни с чем, и это наша вина»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал гостевое поражение от «Суонси» в матче 24-го тура АПЛ (0:1):

«Я расстроен и зол, потому что мы не были хороши сегодня. Первый тайм мы проиграли. То, что мы хотели сделать, мы не сделали. Ранее подобное происходило не так часто, так что я не ожидал такого развития событий, оно меня удивило.

В концовке мы надавили на „Суонси“, но этого оказалось недостаточно, чтобы сравнять счёт. В последнем голевом моменте нам не повезло, но если бы мы его забили, это всё равно была бы плохая игра для „Ливерпуля“. Иногда такое случается, и подходящего момента для подобных неудач не бывает, и это нормально.

Но это не тот случай, когда команда не имеет должного настроя. „Суонси“ борется за выживание, так что у нас нет с этим проблем. Проблема была с тем, как мы шли в атаку. Этот результат не соответствует тому, за чем мы сюда пришли. Мы возвращаемся ни с чем, и это наша вина».