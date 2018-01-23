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Клопп: «Я расстроен и зол, „Ливерпуль“ уезжает ни с чем, и это наша вина»

сегодня, 01:36
Суонси СитиЛоготип футбольный клуб Суонси Сити1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал гостевое поражение от «Суонси» в матче 24-го тура АПЛ (0:1):

«Я расстроен и зол, потому что мы не были хороши сегодня. Первый тайм мы проиграли. То, что мы хотели сделать, мы не сделали. Ранее подобное происходило не так часто, так что я не ожидал такого развития событий, оно меня удивило.

В концовке мы надавили на „Суонси“, но этого оказалось недостаточно, чтобы сравнять счёт. В последнем голевом моменте нам не повезло, но если бы мы его забили, это всё равно была бы плохая игра для „Ливерпуля“. Иногда такое случается, и подходящего момента для подобных неудач не бывает, и это нормально.

Но это не тот случай, когда команда не имеет должного настроя. „Суонси“ борется за выживание, так что у нас нет с этим проблем. Проблема была с тем, как мы шли в атаку. Этот результат не соответствует тому, за чем мы сюда пришли. Мы возвращаемся ни с чем, и это наша вина».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 10:25
ну все верно. Рад что не ноет, а понимает, что обо76ся именно он, а не чьято вина.
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 10:04
Обидно, конечно. Но в нежелании команду не упрекнёшь. Очень уж организованный автобус выставили игроки Суонси. Ну и не повезло в некоторых моментах.
Подачи с углового от Салаха, вообще ниочём.
Faustello
Faustello
сегодня в 10:03
Клоп - я расстроен и зол - хочется кусать и пить кровь!
soccer2014
soccer2014
сегодня в 09:02
Лалана!!! Вот кого надо наигрывать в роли разыгрывающего, если парень раскроется на полную-будет явным лидером!!! Окс портит игру на мой взгляд.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:25
Даже хвалёный Салах не помог )
cska plus
cska plus
сегодня в 06:17
Клопп, очередной раз доказал, что он физрук, из-за него вчера моя ставка сгорела.
mangoх12
mangoх12 ответил Морозовский
сегодня в 02:04
Морозовский:
Вам осталось ещё только Паредаса купить для полного "счастья"!
лучше ПедруРоша
Морозовский
Морозовский
сегодня в 01:48
Вам осталось ещё только Паредаса купить для полного "счастья"!
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