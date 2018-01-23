Венгер: «Санчес перешёл в отличный клуб на отличный контракт»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал переход нападающего Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед» из стана «канониров»:

«Санчес перешел в отличный клуб на отличный контракт. Если это можно совместить, то можно понять выбор игрока.

Ему 29, это может быть его последний контракт в карьере. Финансовый фактор тут был важен.

При этом Алексис - отличный парень. Он всегда оставался профессионалом. На поле он всегда отдает все силы».