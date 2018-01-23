Венгер: «Санчес перешёл в отличный клуб на отличный контракт»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал переход нападающего Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед» из стана «канониров»:
«Санчес перешел в отличный клуб на отличный контракт. Если это можно совместить, то можно понять выбор игрока.
Ему 29, это может быть его последний контракт в карьере. Финансовый фактор тут был важен.
При этом Алексис - отличный парень. Он всегда оставался профессионалом. На поле он всегда отдает все силы».
Зп завышена явно по всем меркам АПЛ.
ну вот его контракт на 4 года рассчитан, видно будет чего он добьется и сколько пользы клубу принесет. или удачным обменом окажется или провальным.)
Зп завышена явно по всем меркам АПЛ.
ну вот его контракт на 4 года рассчитан, видно будет чего он добьется и сколько пользы клубу принесет. или удачным обменом окажется или провальным.)