Кучук: «Фернандеш с его пониманием футбола заиграл бы в Серии А»

Экс-наставник «Локомотива» Леонид Кучук считает, что полузащитнику «железнодорожников» Мануэлу Фернандешу по силам заиграть в Серии А. Напомним, интерес к португальцу проявлял «Интер», однако «Локо» отказался отпускать игрока до окончания сезона.

«Я был причастен к приезду Фернандеша в Россию. Видел его еще в „Бешикташе“. В списке потенциальных новичков было несколько фамилий, но мы в итоге остановились на Мануэле.

Ману на момент прихода нужно было адаптироваться к новому чемпионату и климатическим условиям. Я бы не сказал, что он закрытый, он очень спокойный и уравновешенный человек. Что касается слухов об „Интере“, я считаю, Фернандеш потянул бы итальянский чемпионат. Он как будто сейчас переживает вторую молодость, с его пониманием игры он все сможет.

Если летом Фернандеш все же уйдет, в „Локомотиве“ его сможет заменить Леша или Антон Миранчук. Подошло их время, и братья стали раскрываться. Но надо учитывать, что Фернандеш очень помогает их игре, Миранчукам нужен футболист, который поможет раскрывать их лучшие стороны».