Летом должен уйти не только тренер Карпин. Половине футболистов «Ростова» пора на повышение

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сегодня, 15:55

Можно не ограничиваться предложениям из РПЛ .

Игроки «Ростова» слишком сильные для середины таблицы

У них были проблемы с мотивацией, результаты не такие классные как год назад. Но даже по ожидаемым очкам «Ростов» в тройке в РПЛ . Выше только «Зенит» и «Краснодар». Следовательно, ниже все клубы из Москвы. Комплимент или камень в огород? Одновременно и то, и другое. Карпин мог выжать из подопечных больше очков, но не видят смысла. Не вылетают, делают хорошую рекламу футболистам, которых пора учиться с выгодой продавать.

Фактически история «Крыльев Советов», где тоже работают ради рынка. Глушенков и Пиняев уже в «Локомотиве», а Салтыков переберется в столичный клуб летом. У «Спартака» много футболистов из Самары, начиная с капитана Соболева и заканчивая хавбеком Пруцевым. Так почему «Ростову» не повторить стратегию соседа по таблице? Сегодня у южан поединок против «Локомотива» в гостях, но единственная задача – показать лучших исполнителей.

Трофейной мотивации настолько мало, что «Ростов» даже не прошел «Балтику» по пути в финал Кубка регионов, где Карпин мог встретиться со «Спартаком». Тренер в списке претендентов на должность в столичном клубе, на что намекнул зарубежный кандидат Янсен. Он подтвердил, что рассматривал вариант с москвичами, но отказался, ведь сам клуб мечтает найти человека, знающего РПЛ . Карпин подходит, но без него надо перезапускать ростовский проект.

Лидерам команды можно помечтать о крутых чемпионатах

Роналдо играл в Болгарии за «Левски». А затем уроженец Рио-де-Жанейро в 23 года оказался у тренера, который за короткое время сделал вингеру хорошую рекламу. Карпин нашел общий язык с крайним форвардом, поэтому бразилец выдал классный отрезок – 4 гола и 2 ассиста в восьми поединках РПЛ . Роналдо не настолько хорош, чтобы называть ошибкой решение скаутов из других лиг отдать его «Ростову». Но молодой нападающий будет расти в цене.

Иранец Мохеби с правого фланга тоже сделал себе в этом сезоне имя. Классно сыграл на краю атаки и порадовал на гибридной позиции второго форварда, где качественно поддерживал Голенкова. У Мохеби сейчас травма, но если не сложная, то летом за ним придут. Даже центральный защитник Сако, который считает РПЛ лигой уровня болгарской, легко может оказаться ценным футболистом. Онопко попробует научить ивуарийца правильно играть в обороне.

А костяк у «Ростова» сейчас из российских футболистов. Глебову, Уткину и Осипенко надо попросить агентов искать зарубежные варианты. Они бывают более привлекательными, чем внутренние, если речь о небольшом снижении зарплаты ради игр в еврокубках. «Ростов», напомним, выступал на групповом этапе Лиги чемпионов, побеждая «Баварию». Пусть это было давно, репутация осталась, как и у тренера Карпина. Но пора готовиться к его уходу.

Россияне из Ростова-на-Дону пригодятся богатым клубам РПЛ

Дефицит российских кадров есть у «Зенита». Но даже у столичных клубов и «Краснодара» достаточно слабых мест в составе, чтобы заинтересоваться людьми из «Ростова». Например, Вахания может в будущем показать на фланге обороны больше, чем показывает у «Краснодара» Волков. Осипенко подходит многим командам из Москвы. Его можно представить в центре обороны «Спартака» Карпина, или в «Динамо», ведь защитники похоронили надежды Лички на уверенное лидерство в РПЛ .

У «Локомотива» тоже нет зрелых центральных защитников с лидерскими функциями. Также у многих команд неважная работа в опорной зоне, а в сборной России играет Глебов, ещё один ценный россиянин из «Ростова». Понятно, что не каждому прямая дорога в «Зенит». Опасный ход для карьеры россиянина, что может подтвердить Чистяков, бывший центральный защитник ростовчан. Но если грамотно вести переговоры с наставником новой команды, то хавбек Щетинин не затеряется.

Проблема лишь в том, что не все бывшие футболисты «Ростова» могут без Карпина повторить свои успехи на новом месте. Одна из причин, почему команда сохранила многих лидеров – покупатели не верят в их стабильность. Возьмите хавбека Уткина. Не всегда будет реализовывать штрафные удары в стиле Бекхэма. У Глебова был невероятно плохой отрезок. Мевля, Шомуродов, Чистяков и Норманн не всегда были в шикарной форме в новых клубах. Отсюда сомнения богатых коллективов.

Срочно нужно искать будущих лидеров и нового крутого тренера

Понятно, что болельщикам «Ростова» хотелось бы остановить время, привязавшись к лучшим вечерам для команды Карпина, когда всё получается. Но жизнь циничнее, поэтому покупатели уже готовят деньги, агенты считают на калькуляторах, сколько достанется лично им. А Карпин в ближайшие недели примет окончательное решение о своем будущем. Может покинуть Ростов-на-Дону не только ради Москвы, но также после переезда в Эстонию. О таком варианте говорил сам, ведь есть интересы семьи.

Всем крепким середнякам грустно, что нет подпитки премиальными УЕФА , но выкручиваются как могут. Продаж во имя выживания клубов в РПЛ станет больше. Пока деньги есть, но достаточно уйти Карпину и неграмотно выбрать следующего тренера, чтобы лидеров «Ростова» разобрали за секунды, но уже на совсем других плохих условиях. Надо ковать железо пока горячо. Если весенний отрезок завершится для команды удачно, то пора смело искать новичков и прощаться с востребованными игроками.

Скаутинг не подводил «Ростов», а мест для легионеров предостаточно. Можно забирать молодых ребят у столичных клубов – давать игровую практику. Но важно думать на два шага наперед. Карпин точно уйдет, осталось узнать день принятия такого решения. Уже сейчас в «Ростове» должны знать имя человека, который не испортит симпатичную команду после Валерия Георгиевича. Найти наставника сложнее всего, поскольку народу много, а личностей откровенно мало. Нужен именно вожак и лидер.