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Появилась информация о будущем Морено в «Сочи»

вчера, 15:22

Представитель рулевого «Сочи» Роберта Морено прилетит в Сочи после 9 мая.

В случае вылета команды из РПЛ стороны обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества. Сам специалист пока что не принял решения касательно следующего шага в своей карьере.

«Сочи» замыкает таблицу РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:19
информация прямо исчерпывающая ! )
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:08
В следующем туре игра с Пари НН, если даже будет ничья, то Сочи уже вылетит
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:41
Появилась информация о будущем Морено в «Сочи»...
В случае вылета команды из РПЛ стороны обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества. Сам специалист пока что не принял решения касательно следующего шага в своей карьере...

- Вот это информация, так информация! Да тут и слепому видно! Сочи вылетает - Морено уходит.
- Если вдруг, каким-то "волшебным способом", Сочи остаётся - тут куча денег понадобится, чтобы "перетряхнуть" всю команду. А то они уже и крышу на стадион "цеплять" собрались. Берегите казну! Если, конечно, она у вас есть...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:59
Они не вылетят и Мурене быть !
g8smsq2u2cmj
g8smsq2u2cmj
вчера в 16:22
Чего раньше Точилина не погнали, угробил команду физрук.
gt4wy3zkrpu5
gt4wy3zkrpu5
вчера в 16:16
Морено уже на лыжи встал
Гость
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