Появилась информация о будущем Морено в «Сочи»...

Представитель рулевого «Сочи» Роберта Морено прилетит в Сочи после 9 мая.
В случае вылета команды из РПЛ стороны обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества. Сам специалист пока что не принял решения касательно следующего шага в своей карьере.
«Сочи» замыкает таблицу РПЛ.
В случае вылета команды из РПЛ стороны обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества. Сам специалист пока что не принял решения касательно следующего шага в своей карьере...
- Вот это информация, так информация! Да тут и слепому видно! Сочи вылетает - Морено уходит.
- Если вдруг, каким-то "волшебным способом", Сочи остаётся - тут куча денег понадобится, чтобы "перетряхнуть" всю команду. А то они уже и крышу на стадион "цеплять" собрались. Берегите казну! Если, конечно, она у вас есть...
В случае вылета команды из РПЛ стороны обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества. Сам специалист пока что не принял решения касательно следующего шага в своей карьере...
- Вот это информация, так информация! Да тут и слепому видно! Сочи вылетает - Морено уходит.
- Если вдруг, каким-то "волшебным способом", Сочи остаётся - тут куча денег понадобится, чтобы "перетряхнуть" всю команду. А то они уже и крышу на стадион "цеплять" собрались. Берегите казну! Если, конечно, она у вас есть...