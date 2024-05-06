Появилась информация о будущем Морено в «Сочи»...

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вчера, 15:22

Представитель рулевого «Сочи» прилетит в Сочи после 9 мая.

В случае вылета команды из РПЛ стороны обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества. Сам специалист пока что не принял решения касательно следующего шага в своей карьере.