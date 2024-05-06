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Черчесов: «Сегодня хотелось бы работать в русскоязычной среде»

вчера, 15:34

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.

Сегодня хотелось бы работать в русскоязычной среде. Потому что последние два года работал и на всех языках говорил (улыбается). И это реально много сил забирает. Когда ты не на своем родном языке хочешь в точку попасть, донести что‑то. Лекции читаешь.

Предложения есть. Готовность то или иное предложение принять… Когда его приму? Я не могу это сказать, потому что это будет слишком легкомысленно. Ты не можешь это форсировать. Кому я нужен, те меня найдут. Надо всегда относиться с пониманием, уважением и почтением к клубам.

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Все комментарии
arsworld
arsworld
вчера в 18:30
в Австрии по нему соскучались, пусть возвращается на малую родину
btj4te59hjb8
btj4te59hjb8
вчера в 18:17
Значит венгерский плохо знает
q9bfe57b7gqz
q9bfe57b7gqz
вчера в 17:43
В общем чувствовал там себя чужим. Значит в Спартак...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:23
Стас, а язык то на чужбине не подзабыл?)
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:14
Так поработай.)
drug01
drug01
вчера в 16:32
А там свободных мест не! Во Второй эшелон он не пойдёт слишком гордый
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:29
И это называется профессионал! Некоторым, например, дай на разных языках пошпрехать, они только рады будут)

Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:20
в ФНЛе полно русскоязычной среды почему бы там не по работать вытащить какую-нибудь команду в РПЛ и доказать, что ты действительно ЗТ России, а так одно только звание не понятно за какие заслуги
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:50
Усы на народное достояние нацелился...
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