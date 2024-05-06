Черчесов: «Сегодня хотелось бы работать в русскоязычной среде»

Экс-тренер сборной России рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.

Сегодня хотелось бы работать в русскоязычной среде. Потому что последние два года работал и на всех языках говорил (улыбается). И это реально много сил забирает. Когда ты не на своем родном языке хочешь в точку попасть, донести что‑то. Лекции читаешь.

Предложения есть. Готовность то или иное предложение принять… Когда его приму? Я не могу это сказать, потому что это будет слишком легкомысленно. Ты не можешь это форсировать. Кому я нужен, те меня найдут. Надо всегда относиться с пониманием, уважением и почтением к клубам.