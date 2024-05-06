«Реал Сосьедад» не планирует летом отдавать Захаряна в аренду

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вчера, 14:49

«Реал Сосьедад» рассчитывает на полузащитника в следующем сезоне.

В клубе Ла Лиги высоко оценивают вклад игрока в успехи команды, вариант с его арендой не рассматривается.

Коллектив идет на 6-м месте в чемпионате Испании.