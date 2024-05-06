«Реал Сосьедад» не планирует летом отдавать Захаряна в аренду

«Реал Сосьедад» рассчитывает на полузащитника Арсена Захаряна в следующем сезоне.
В клубе Ла Лиги высоко оценивают вклад игрока в успехи команды, вариант с его арендой не рассматривается.
Коллектив идет на 6-м месте в чемпионате Испании.
«Реал Сосьедад» рассчитывает на полузащитника Арсена Захаряна в следующем сезоне.
В клубе Ла Лиги высоко оценивают вклад игрока в успехи команды, вариант с его арендой не рассматривается.
Коллектив идет на 6-м месте в чемпионате Испании.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
А что плохого, что он вышел из зоны комфорта? Не тянет РС, есть всякие Сельты, Мальорки и т.д. по списку, где он будет уместен. Пусть просится в аренду.
Миранчук куда лучше выглядит в Торино, чем в Аталанте.
А что плохого, что он вышел из зоны комфорта? Не тянет РС, есть всякие Сельты, Мальорки и т.д. по списку, где он будет уместен. Пусть просится в аренду.
Миранчук куда лучше выглядит в Торино, чем в Аталанте.
В РПЛ можно только деградировать. Поэтому правильно Карпин сказал про Головина, что на первых тренировках его ходы очень быстрые, но чем дольше он в сборной тем всё медленнее начинать принимать решения, т.к. игроки из РПЛ дают больше времени на раздумье.
В РПЛ можно только деградировать. Поэтому правильно Карпин сказал про Головина, что на первых тренировках его ходы очень быстрые, но чем дольше он в сборной тем всё медленнее начинать принимать решения, т.к. игроки из РПЛ дают больше времени на раздумье.
Конечно писали. Кроме всего- Заха тихоход, и в силу физики, и в силу игрового амплуа. А в испанском футболе, который всегда был по своей сути темпераментным, как и вся нация- играть нужно быстрее, агрессивнее. К такому футболу, он не готов и вряд ли сможет вписаться в испанскую игру... Пока, ничего выдающегося, он не показал, а его регулярное присутствие на лавке- еще больше усиливает его неуверенность в своих силах. Но для него- главное было не европейский футбол, а уехать из России. Парень, он- себе на уме, не промах, и для него, главное- что он уже там...
Конечно писали. Кроме всего- Заха тихоход, и в силу физики, и в силу игрового амплуа. А в испанском футболе, который всегда был по своей сути темпераментным, как и вся нация- играть нужно быстрее, агрессивнее. К такому футболу, он не готов и вряд ли сможет вписаться в испанскую игру... Пока, ничего выдающегося, он не показал, а его регулярное присутствие на лавке- еще больше усиливает его неуверенность в своих силах. Но для него- главное было не европейский футбол, а уехать из России. Парень, он- себе на уме, не промах, и для него, главное- что он уже там...