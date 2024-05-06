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«Реал Сосьедад» не планирует летом отдавать Захаряна в аренду

вчера, 14:49

«Реал Сосьедад» рассчитывает на полузащитника Арсена Захаряна в следующем сезоне.

В клубе Ла Лиги высоко оценивают вклад игрока в успехи команды, вариант с его арендой не рассматривается.

Коллектив идет на 6-м месте в чемпионате Испании.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:54
Да я тебя умоляю, какой там опыт. То, что из российского футбола надо бежать- согласен.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:51
Тонко, а главное- в самую девятку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Сп62
Сп62
вчера в 19:44
То, что Арсен вырвался в Европу, для него уже плюс. Как будет складываться его футбольная карьера, одному богу известно. Но жизненый опыт, который он приобретёт за границей, будет у него на всю жизнь. В России и РПЛ такого не получишь.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:28
...галустян, петросян,захарян,без хитрости не пробится...!
Capral
Capral ответ Mediapunto (раскрыть)
вчера в 18:26
Спады в игре бывают у всех. Причин много и не только футбольные...
STVA 1
STVA 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:18
Я вообще забыл есть ли такой игрок!
STVA 1
STVA 1 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 18:18
Вопрос куда и кому?
Mediapunto
Mediapunto ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:13
Не сказать, что сейчас у него всё хорошо в Аталанте.
Capral
Capral ответ Mediapunto (раскрыть)
вчера в 18:09
Ну это как сказать. Я думаю, что он в любой команде не пропал бы, способный игрок, и что немаловажно- умеющий адаптироваться в чужой стране и футболе.
Mediapunto
Mediapunto ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:51
Вполне мог пропасть, если бы не ушёл в аренду в Торино.
Capral
Capral ответ Mediapunto (раскрыть)
вчера в 17:49
Да неготов он к серьезному футболу и не ему решать куда проситься. Миранчук? А ты вспомни, как, он играл еще в Локо! Уже тогда было видно, что он не пропадет в Европе. Ну посмотрим. Если честно- мне всёравно что будет с Захаряном. Он уехал из Динамо и даже не вспоминает о клубе, давшему ему путевку в жизнь. Хитрый малый.
Mediapunto
Mediapunto ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:39
А где сравнение с Головиным?
А что плохого, что он вышел из зоны комфорта? Не тянет РС, есть всякие Сельты, Мальорки и т.д. по списку, где он будет уместен. Пусть просится в аренду.
Миранчук куда лучше выглядит в Торино, чем в Аталанте.
Capral
Capral ответ Mediapunto (раскрыть)
вчера в 17:33
На счет РПЛ полностью согласен. Достаточно посмотреть на чемпионат страны или кубок, в извращенной форме, чтобы понять, что это не место для растущих молодых талантов и отсюда надо бежать. Но я говорю о возможностях игрока, индивидуальных, которые не позволяют, тому или иному молодому игроку, закрепиться в том или ином чемпионате. И потом, не сравнивай Головина с Захой- это два противоположных по стилю игрока. Головин, в принципе был готов к европейскому футболу и по физике и по футбольному менталитету. А Заха- неженка, разбалованный пижончик, который, в свои неполные 18 лет, на всю страну хвастал своей заоблачной зарплатой.
LOpp
LOpp
вчера в 17:29
У Захаряна вроде как всего один гол за сезон. Хорошо что в Реал Сосьедаде в него ещё верят.
Mediapunto
Mediapunto ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:20
Любой европейский топ-чемпионат поможет, если есть талант и тем более правильное отношение к делу. Другой вопрос, что это дети лимита, которые здесь в тепличных условиях, не надо много пахать, не надо стараться, итак ведь место в команде и большие бабки обеспечены.
В РПЛ можно только деградировать. Поэтому правильно Карпин сказал про Головина, что на первых тренировках его ходы очень быстрые, но чем дольше он в сборной тем всё медленнее начинать принимать решения, т.к. игроки из РПЛ дают больше времени на раздумье.
Capral
Capral ответ Mediapunto (раскрыть)
вчера в 17:12
К скоростям и плотности борьбы можно и нужно привыкать, если задатки таковые имеются. А если пацан другого футбольного склада, то никакой европейский футбол не поможет- хоть лоб расшиби. Голландский, французский футбол, да, возможно больше ему подошел бы, хотя, тоже вопрос.
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 17:09
Приветище, Дружище!!!
Конечно писали. Кроме всего- Заха тихоход, и в силу физики, и в силу игрового амплуа. А в испанском футболе, который всегда был по своей сути темпераментным, как и вся нация- играть нужно быстрее, агрессивнее. К такому футболу, он не готов и вряд ли сможет вписаться в испанскую игру... Пока, ничего выдающегося, он не показал, а его регулярное присутствие на лавке- еще больше усиливает его неуверенность в своих силах. Но для него- главное было не европейский футбол, а уехать из России. Парень, он- себе на уме, не промах, и для него, главное- что он уже там...
Mediapunto
Mediapunto ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 16:48, ред.
Это единственный шанс, уехать в раннем возрасте, чтобы привыкнуть к этим скоростям, плотности борьбы.
Mediapunto
Mediapunto ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 16:46
Ну да, надо было оставаться и гнить в РПЛ.
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:45
Виктор , мы сразу писали другой футбол ,другие скорости, куда едешь ? Вот получи
Храневец
Храневец
вчера в 16:42
Стоит ли было Арсен валить из Динамо ?????? Чего ты добился ????
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:40
Конечно, зачем отдавать в аренду, когда можно продать?)
112910415
112910415
вчера в 16:40
удивительно, если им нравится
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:33
Павел, если бы только в бегании. До недавнего времени, он вообще не двигался, мяч не получал... Я давно его не видел, не знаю, возможно, что-то изменилось, но в его светлое будущее, как-то не очень верится...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:27
В любом случае это решение руководства клуба. Удачи тебе Арсен и найти свою игру.
kh9tf4g2gc5g
kh9tf4g2gc5g
вчера в 16:20
Болбоем скоро будет работать, как Джикия, а разговоров то сколько было.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:33
Его вклад в основном заключался в выходе со скамейки и бесполезном бегании по полю)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:32
Пора бы уже Арсену просыпаться!)
yksv3kvjuyx4
yksv3kvjuyx4
вчера в 15:27
Приличные запасные тоже нужны в командею
lotsman
lotsman
вчера в 15:13
А в самом клубе знают об этом?
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