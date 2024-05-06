Игрока сборной Малайзии облили кислотой

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вчера, 16:28

Нападающего сборной Малайзии и «Селангора» облили кислотой.

Данный эпизод произошел в торговом центре в городе Петалинг-Джая. Арестован подозреваемый 20-летний мужчина. Игрок получил ожоги второй степени на шее, плече, руке и груди, он находится в частной больнице, его состояние стабильно.

На данный момент мотив преступления выясняется. Султан штата Селангор Шарафутдин Идрис выразил обеспокоенность и призвал, чтобы правоохранительные органы изучили возможность того, что данная атака была организована группой, принимающей участие в акциях гражданского неповиновения или футбольном хулиганстве.