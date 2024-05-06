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Игрока сборной Малайзии облили кислотой

вчера, 16:28

Нападающего сборной Малайзии и «Селангора» Фейсала Халима облили кислотой.

Данный эпизод произошел в торговом центре в городе Петалинг-Джая. Арестован подозреваемый 20-летний мужчина. Игрок получил ожоги второй степени на шее, плече, руке и груди, он находится в частной больнице, его состояние стабильно.

На данный момент мотив преступления выясняется. Султан штата Селангор Шарафутдин Идрис выразил обеспокоенность и призвал, чтобы правоохранительные органы изучили возможность того, что данная атака была организована группой, принимающей участие в акциях гражданского неповиновения или футбольном хулиганстве.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:23
Ужас. Либо это фанатик с больной башкой, либо личная неприязнь
u4zvytygz77r
u4zvytygz77r
вчера в 17:41
Сколько еще 14ков по земле ходит.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:21
Фейсалу здоровья!!!
Обливальщика в тюрьму.(
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:58
Слов нет описать эту дикость , а Фейсале - выздоровления и как можно меньше последствий от химических ожогов!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:48
Кошмар
qwr22yuhhg7d
qwr22yuhhg7d
вчера в 16:34
Это уже просто не укладывается в голове!!!
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