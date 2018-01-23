Бартон: «Половина английских футболистов играет на ставках»

Полузащитник Джоуи Бартон, отбывающий дисквалификацию за участие в тотализаторе, заявил, что подобными делами в Англии грешат многие футболисты:

«Думаю, 50% игроков можно было бы дисквалифицировать за участие в тотализаторе. Здесь это уже укоренилось на культурном уровне.

Половину игроков можно смело отстранять от футбола, это точно.

Меня же пришлось наказать, так как я вышел за рамки правил. В FA (Футбольной ассоциации Англии) считают, что я единственный игрок, который когда-либо делал ставки на футбольные события. Но в реальности это не так. Я своими глазами все видел. Даже больше скажу: я делал ставки за других футболистов под своим профилем».