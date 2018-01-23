Ди Мария: «Место в заявке сборной Аргентины гарантировано только Гному»

Полузащитник ПСЖ и сборной Аргентины Анхель Ди Мария не уверен, что главный тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаоли включит его в заявку команды на чемпионат мира:

«Откровенно говоря, я не вижу себя в составе. Сампаоли ясно дал понять, что место в заявке гарантировано только Гному [прозвище Месси], а остальным придется сражаться. Будет неправильно расслабиться и считать, что тебя уже взяли».

Напомним, что аргентинцы во время мундиаля 2018 года сыграют в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.