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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Ди Мария: «Место в заявке сборной Аргентины гарантировано только Гному»

сегодня, 18:34

Полузащитник ПСЖ и сборной Аргентины Анхель Ди Мария не уверен, что главный тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаоли включит его в заявку команды на чемпионат мира:

«Откровенно говоря, я не вижу себя в составе. Сампаоли ясно дал понять, что место в заявке гарантировано только Гному [прозвище Месси], а остальным придется сражаться. Будет неправильно расслабиться и считать, что тебя уже взяли».

Напомним, что аргентинцы во время мундиаля 2018 года сыграют в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

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Все комментарии
Darkchibienvy
Darkchibienvy
сегодня в 22:21
Вбиваешь в яндекс "рост Ди Мария" и видишь ответ на свой вопрос, заходишь на любой "серьезный" футбольный сайт или в википедию и видишь проверенные и актуальные данные.
За адекватность
За адекватность ответил Darkchibienvy
сегодня в 22:18
Darkchibienvy:
180 его рост учи мат часть
Зашел на соккер ру в состав ПСЖ, нажал на Ди Марию, рост 178, вес 75, Вы не по адресу, а измерить его лично не имею возможности, может 182, но сути сказанного мной не меняет.
Darkchibienvy
Darkchibienvy ответил За адекватность
сегодня в 22:10
За адекватность:
Месси- 170 см., Ди Мария-178см, а сказанул как-будто сам как Шакил О Нил, чай не в баскетбол играть будете.
180 его рост учи мат часть
NOVA
NOVA
сегодня в 21:42
хорошо сказал ГНОМео!! видно еще не забыл. что играл в Реале!!!
No problem
No problem ответил рус фан
сегодня в 21:30
рус фан:
У одного звездного бразильского форварда была кличка "скотина", так что "гном" еще нормально звучит, да и вообще клички это даже некий знак качества, в бразилии например их часто дают подающим хорошие надежды талантам.
Жулио Баптиста бро,это его кликуха-Скотина).
Фата лист
Фата лист ответил За адекватность
сегодня в 21:17
За адекватность:
Месси- 170 см., Ди Мария-178см, а сказанул как-будто сам как Шакил О Нил, чай не в баскетбол играть будете.
Ди Мария 180 см, на 10 см больше.
рус фан
рус фан
сегодня в 20:59
У одного звездного бразильского форварда была кличка "скотина", так что "гном" еще нормально звучит, да и вообще клички это даже некий знак качества, в бразилии например их часто дают подающим хорошие надежды талантам.
311
311
сегодня в 20:58
Джикия: "Место в заявке Спартака гарантировано только шоколадкам!")
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:49
Хорошая группа у аргентинцев,интересная.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Nickless
сегодня в 20:47
Nickless:
В России за Месси укрепилось нелицеприятное прозвище Гном. По крайней мере, его можно услышать чаще второго варианта, который может и не быть обидным для кого-то, но на русском языке звучит не очень приятно. Полагаю, принципиальной разницы тут нет.
Посмотрел в других русскоязычных изданиях, везде переводят как гном, но Вы бы взялись бы и перевели правильно не смотря ни на кого. Кстати гном и карлик сходство чисто поверхностное, тем более сами говорите, что нелицеприятное прозвище Гном. Я всего лишь за оригинал перевода, а не как принято называть его у недоброжелателей.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 20:32
У ненавистников Месси бомбит от радости)))"Сам Ди Мария " такую шутку сказал....
311
311
сегодня в 20:31
Сам Месси спокойно относится к тому, что он гном, зато глоров с соккера задело за живое! Да и не понятно, сам Ди Мария его так назвал или только огласил в прессу слова Сампаоли!)
No problem
No problem
сегодня в 20:30
Все знают че его погоняло Гном.
И он сам в курсах.
Суарес ему именную пижамку дарил. Гном куле.
Nickless
Nickless ответил Байкал-38
сегодня в 20:29
Байкал-38:
Автор статьи на соккере не правильно перевёл! Нажал на источник и перевести на русский, там перевило как Карлик. перепроверил ещё раз el enano переводится как Карлик. Неточности перевода. А вообще у Месси было всегда прозвище «La Pulga» или «Блоха» в переводе с испанского. А гном и карлик его называют недоброжелатели, если Ди Мария так сказал, то это не уважение и обида с его стороны. Договорится и точно не поедет на ЧМ. Или завтра выйдет опровержение.
В России за Месси укрепилось нелицеприятное прозвище Гном. По крайней мере, его можно услышать чаще второго варианта, который может и не быть обидным для кого-то, но на русском языке звучит не очень приятно. Полагаю, принципиальной разницы тут нет.
Валерон
Валерон ответил Верг
сегодня в 20:17
Верг:
выдуманная авторами соккера статейка или переведенная на свой лад, ибо ди мария и месси кореша ирл, как и с суаресом
Почему выдуманная ? Что такого он сказал что все вспетушились ?))) Гном это обычное и ничем не обидное прозвище Месси...только сопливые щенки из России думают что это какое то обзывательство
Верг
Верг ответил Tommy Lee
сегодня в 20:15
Tommy Lee:
Суарес играет за сборную Аргентины?
Просто одноклубник и лучший друг in real life, ди мария партнер по сборной и тоже друг, оба как випы были на свадьбе месси поэтому статейку читать забавно. Примерно как тоже самое про роналду сказал бы его друг и одноклубник марселло
Tommy Lee
Tommy Lee ответил Верг
сегодня в 20:13
Верг:
выдуманная авторами соккера статейка или переведенная на свой лад, ибо ди мария и месси кореша ирл, как и с суаресом
Суарес играет за сборную Аргентины?
Валерон
Валерон
сегодня в 20:06
Щенки сопливые так развеселились будто первый раз слышат что у Месси прозвище Гном :))) Думаю что Кристина со своими португальскими плаксами, марокканскими щелями, ныряльдами и прочим белой завистью завидует Месси.
Гном и Гном...чего тут веселящего не понимаю, вполне себе приятное прозвище.
Верг
Верг
сегодня в 20:06
выдуманная авторами соккера статейка или переведенная на свой лад, ибо ди мария и месси кореша ирл, как и с суаресом
Байкал-38
Байкал-38 ответил cevin cigan
сегодня в 20:05
cevin cigan:
Если кто и может гнома назвать гномом,так это Ди Мария. Один из не многих в сборной,кого малолитражный может назвать своим другом! Так что,ничего удивительного здесь нет.
Одно дело можно друг друга называть хоть как в своей компании, другое дело на весь мир. Хотя я думаю Ди Мария и Месси сами разберутся между собой, а вот другим недоброжелателям это в радость такое услышать.
Viskas el Babselona
Viskas el Babselona
сегодня в 20:00
Ахахахахахах
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:57
Автор статьи на соккере не правильно перевёл! Нажал на источник и перевести на русский, там перевило как Карлик. перепроверил ещё раз el enano переводится как Карлик. Неточности перевода.
А вообще у Месси было всегда прозвище «La Pulga» или «Блоха» в переводе с испанского. А гном и карлик его называют недоброжелатели, если Ди Мария так сказал, то это не уважение и обида с его стороны. Договорится и точно не поедет на ЧМ. Или завтра выйдет опровержение.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 19:56
Если кто и может гнома назвать гномом,так это Ди Мария. Один из не многих в сборной,кого малолитражный может назвать своим другом! Так что,ничего удивительного здесь нет.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил За адекватность
сегодня в 19:47
За адекватность:
Месси- 170 см., Ди Мария-178см, а сказанул как-будто сам как Шакил О Нил, чай не в баскетбол играть будете.
Рост Марадоны 167,Хави 169,Алексис Санчес 169.Ди Мария завистник,поэтому ему не место в Барселоне.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 19:41
чет бредота какая то)))
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 19:40
В первый раз слышу что у Месси такое прозвище...
Apsny
Apsny
сегодня в 19:29
Болтовня бухого.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:28
Если Сампаоли действительно сделал такое объявление сборникам на счёт Месси, то он идиот! После этого Меську могут возненавидеть все в команде и Гном - это ещё уменьшительно-ласкательное как могут его назвать партнёры.
kust07
kust07
сегодня в 19:19
Месси лучший.КПД для команды очень высокий
борька
борька
сегодня в 19:15
Русскому медведю нужна Маша
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