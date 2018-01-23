«Барселона» подтвердила, что Маскерано покидает клуб

«Соккер.ру» не впервые обращает внимание на проект, который хвалили видные

​Алексис Санчес и Генрих Мхитарян прошли по хоженым тропам. «Соккер.ру»

Недавно Андрей Антанасович с Промесом поссорились через прессу, но в день