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«Барселона» показала видео самых ярких моментов с участием Маскерано5

«Барселона» подтвердила, что Маскерано покидает клуб

сегодня, 18:38

Пресс-служба каталонской «Барселоны» сообщила, что полузащитник команды Хавьер Маскерано покидает клуб. В среду, 24 января, состоится специальная церемония, посвященная уходу аргентинского футболиста.

Напомним, что Маскерано в общей сложности провел в «Барселоне» семь с половиной лет.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 22:18
Маскерано прекрасный футболист, второй Гатузо...удачи ему во всем.
Богиня Соккера
Богиня Соккера ответил Apsny
сегодня в 22:00
Apsny:
Кто вообще тут учился писать?))) 7,5 года?))
учиться писать не надо, это безусловный рефлекс, фонтанчики пускать никто не учит нас в пеленки
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил BESTjuventus10
сегодня в 21:40
BESTjuventus10:
хорош был. а куда уходит?
в небытие
Bob@Marley
Bob@Marley
сегодня в 21:27
Отличный футболист, бесбашенный защитник в хорошем смысле этого слова!!! Трудяга каких поискать!!! Удачи Маска!
дурман
дурман
сегодня в 21:22
Удачи Маска, один из лучших трансферов Барсы.
Желаю жирный контракт, и продолжение карьеры без травм
NGY
NGY
сегодня в 21:09
Один из лучших защитников последнего десятилетия. Всегда восхищался Маском как защитником!
Даже не припомню, чтобы он "привозил" голы!

Много опасных контратак Хавьер прервал, очень много!
Коля Джамалут
Коля Джамалут
сегодня в 20:57
уважуха спасибо за те годы каторые ты отдол клубу
Qqzak Design
Qqzak Design
сегодня в 20:38
ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ ДИЗАЙН САЙТАА....
Стас Марченко
Стас Марченко ответил Холден Колфилд
сегодня в 20:15
Холден Колфилд:
7,5 года Хотя в прошлый раз, когда указывал «нашёл ошибку», ее просто молча убрали и удалили в моем комментарии хештег. Поступили как взрослые люди.) P.S. Почему снизу комментарий «Новый сайт достал» помечен как троллинг? Человек не троллит, он явно своё мнение честно высказал P.P.S. И на всякий случай вот еще раз старый сайт - https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Исправили
Football Fan 3000
Football Fan 3000
сегодня в 20:10
К этому игроку можно испытывать только уважение!

Лучше сразу идти на пенсию, а не доигрывать в другом клубе.
Ismadiyar
Ismadiyar
сегодня в 20:09
Маскерано сам захотел уйти, никто его не выгонял, спасибо этому великому футболисту, и опорником и защитником был вполне неплох в Барсе, но как говорится возраст берет свое, хочет заработать на старости лет...его подкаты были одним из лучших, жесткий,цепкий парень, уважение!!!
Borusik1975
Borusik1975
сегодня в 20:09
Это очень печальная новость , но приходит время и заработать бабла в Китае
Ryan Giggs 11
Ryan Giggs 11 ответил Apsny
сегодня в 20:04
Apsny:
Кто вообще тут учился писать?))) 7,5 года?))
абхаз
Холден Колфилд
Холден Колфилд
сегодня в 20:03
7,5 года

Хотя в прошлый раз, когда указывал «нашёл ошибку», ее просто молча убрали и удалили в моем комментарии хештег. Поступили как взрослые люди.)

P.S. Почему снизу комментарий «Новый сайт достал» помечен как троллинг? Человек не троллит, он явно своё мнение честно высказал

P.P.S. И на всякий случай вот еще раз старый сайт - https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Новочек
сегодня в 20:01
Новочек:
Нужна ссылка на старый сайт на главной странице.
Старый сайт! https://www.soccer0010.com/?new_design=0 спасибо пользователю Foxes за это!!!
борька
борька
сегодня в 19:45
Класный игрок!
Новочек
Новочек
сегодня в 19:45
Нужна ссылка на старый сайт на главной странице.
Robbaggio
Robbaggio ответил Apsny
сегодня в 19:42
Смотря как прочитать - семь целых пять десятых года)
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 19:40
хорош был. а куда уходит?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:34
Маскерано сильный защитник,скромны парень,принес команде много трофеев.Гвардиола доволен был им но избавился от пиаршика Роналдиньо,значит от Хавьеара больше пользы было,чем от зубастика.Но Зубастик до сих пор не перестает впустую пиариться.Бразильцы в основном этим и занимаются.
Apsny
Apsny
сегодня в 19:31
Кто вообще тут учился писать?))) 7,5 года?))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил lemon_kg
сегодня в 19:30
lemon_kg:
ДОСТАЛ ЭТОТ ГА*НО НОВЫЙ САЙТ СОККЕРА КОГДА ЖЕ ПОМЕНЯЕТ НА СТАРУЮ!
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 19:28
    ATG
    ATG
    сегодня в 19:27
    Успехов легенде! Всё-таки он был крут!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 19:26
    Маскерано свое отыграл.
    barcafan1990
    barcafan1990 ответил Заратустра
    сегодня в 19:25
    Заратустра:
    Вот так сливают своих легенд в балете
    Как там с Руни дела?
    nba05
    nba05
    сегодня в 19:24
    "Сливают своих легенд"

    Ахахахах,школьники ниже веселят

    Так-то Маска сам попросил об уходе,чтобы попасть на ЧМ 2018
    Не может он уже Умтити/Пике из основы вытеснить

    и спасибо Маскерано за всееееее!
    barcelonistas
    barcelonistas
    сегодня в 19:15
    Спасибо за все, Маска! Пора! Дорогу молодым, как говорится.
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 19:12
    Так же и гнома сольют балетные!
    Люди клубу отдают все,а они их за забор)))
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 19:09
    Отпахал.
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