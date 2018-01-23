«Барселона» подтвердила, что Маскерано покидает клуб

Пресс-служба каталонской «Барселоны» сообщила, что полузащитник команды Хавьер Маскерано покидает клуб. В среду, 24 января, состоится специальная церемония, посвященная уходу аргентинского футболиста.
Напомним, что Маскерано в общей сложности провел в «Барселоне» семь с половиной лет.
Хотя в прошлый раз, когда указывал «нашёл ошибку», ее просто молча убрали и удалили в моем комментарии хештег. Поступили как взрослые люди.)
P.S. Почему снизу комментарий «Новый сайт достал» помечен как троллинг? Человек не троллит, он явно своё мнение честно высказал
P.P.S. И на всякий случай вот еще раз старый сайт - https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Хотя в прошлый раз, когда указывал «нашёл ошибку», ее просто молча убрали и удалили в моем комментарии хештег. Поступили как взрослые люди.)
P.S. Почему снизу комментарий «Новый сайт достал» помечен как троллинг? Человек не троллит, он явно своё мнение честно высказал
P.P.S. И на всякий случай вот еще раз старый сайт - https://www.soccer0010.com/?new_design=0