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Индзаги: «„Рома“ и „Интер“ - фавориты в борьбе с нами за попадание в первую четверку»

сегодня, 19:28

Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги оценил перспективы команды квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Пока римляне идут на 3-м месте, имея равное количество баллов с «Интером» и опережая «Рому» на три пункта.

«Мы должны понимать, какие задачи перед нами стоят. Мы должны быть сконцентрированы на их решении. Впереди еще много игр, поэтому произойти может все что угодно. „Рома“ и „Интер“ - фавориты в борьбе с нами за попадание в первую четверку, но мы к этому готовы», - сказал Индзаги.

Ранее Индзаги заявлял, что для «Лацио» важны все три турнира, в которых клуб принимает участие.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 21:14
Интор фаворит только в борьбе за картонные кубки. Даже с Хапоэлями интор не фаворит. Аха-ха)
Ну а с блохастиками пернатые зарубятся серьёзно.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил pinturicchio86
сегодня в 20:58
pinturicchio86:
пока не заслужил, если ровненько пройдете оставшийся этап без спадов, тогда да, кстати, а спад у вас уже был али нет, чет я запамятовал ?
Ну, если вместо пенки, у нас удаляют основного напа, если на последних секундах нам фантазируют пенальти, то это спад. И он может начать повторяться в любой момент.
pinturicchio86
pinturicchio86 ответил Lazio-Kiev
сегодня в 20:50
Lazio-Kiev:
Если не вмешается опять судейский корпус, место в тройке Лацио Инзаги заслужил!
пока не заслужил, если ровненько пройдете оставшийся этап без спадов, тогда да, кстати, а спад у вас уже был али нет, чет я запамятовал ?
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 20:03
Если не вмешается опять судейский корпус, место в тройке Лацио Инзаги заслужил!
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