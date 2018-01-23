Индзаги: «„Рома“ и „Интер“ - фавориты в борьбе с нами за попадание в первую четверку»

Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги оценил перспективы команды квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Пока римляне идут на 3-м месте, имея равное количество баллов с «Интером» и опережая «Рому» на три пункта.

«Мы должны понимать, какие задачи перед нами стоят. Мы должны быть сконцентрированы на их решении. Впереди еще много игр, поэтому произойти может все что угодно. „Рома“ и „Интер“ - фавориты в борьбе с нами за попадание в первую четверку, но мы к этому готовы», - сказал Индзаги.

Ранее Индзаги заявлял, что для «Лацио» важны все три турнира, в которых клуб принимает участие.