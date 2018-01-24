МЮ поспорит с ПСЖ за полузащитника «Ниццы»

Полузащитник «Ниццы» и сборной Кот-д'Ивуара Жан Мишель Сери заинтересовал «Манчестер Юнайтед», сообщает источник. Отмечается, что «манкунианцы» видят в 26-летнем ивуарийце замену Майклу Кэррику, который по окончании сезона собирается завершить карьеру футболиста и войти в тренерский штаб МЮ.

Контракт Сери с «Ниццей» истекает летом следующего года. Сумма отступных за игрока составляет £ 33 млн. В нынешнем сезоне Лиги 1 ивуарийский хавбек забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи в 16 матчах. В услугах Сери также заинтересован «Пари Сен-Жермен».