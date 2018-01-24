Конте: «Я проделываю фантастическую работу, как и мои игроки, а трофеи – это не главное»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высоко оценил работоспособность команды в нынешнем сезоне:

«Это уже хороший сезон для „Челси“, потому что то, что мы делаем, мы делаем на 120 процентов.

Я проделываю фантастическую работу, как и мои игроки. Не важно, достигнешь ли ты финала, выиграешь трофей или возьмёшь чемпионство. Самое главное – увидеть, насколько хорошо поработали тренер и его футболисты».

Также Конте подчеркнул, что нынешнему «Челси» тяжело конкурировать с двумя клубами из Манчестера.