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Конте: «Я проделываю фантастическую работу, как и мои игроки, а трофеи – это не главное»

сегодня, 06:19

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высоко оценил работоспособность команды в нынешнем сезоне:

«Это уже хороший сезон для „Челси“, потому что то, что мы делаем, мы делаем на 120 процентов.

Я проделываю фантастическую работу, как и мои игроки. Не важно, достигнешь ли ты финала, выиграешь трофей или возьмёшь чемпионство. Самое главное – увидеть, насколько хорошо поработали тренер и его футболисты».

Также Конте подчеркнул, что нынешнему «Челси» тяжело конкурировать с двумя клубами из Манчестера.

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Все комментарии
Kana Suleimenov
Kana Suleimenov ответил Владимир Ушаков
сегодня в 09:06
Владимир Ушаков:
Конте понял что ему ничего не светит в этом сезоне,а летом он смоется
манкам тоже ничего не светит и цыган не смоется, сочувствую
cannongun
cannongun
сегодня в 09:00
наконец-то вышел на нужный уровень мотивации)
neomessi
neomessi
сегодня в 08:53
ну про трофее конечно загнул)
Но а в целом Челси показывает очень качественный футбол.
Про трофее может говорить только Венгер и Клопп из Ливера)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:55
Конте говорит о себе не совсем скромно.
cska plus
cska plus
сегодня в 07:45
Странно однако, кстати, и Венгер так думает.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 07:41
Хм.. странное мышление) А руководству клуба трофеи как престиж и значимость нужны по любому! значит Конте в Челси не задержится.) пригласят того кто будет выигрывать трофеи.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 06:52
Конте понял что ему ничего не светит в этом сезоне,а летом он смоется
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:41
Трофеи – это не главное?
Конте все больше разочаровывает.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 06:32
Скромняга
Foxes
Foxes
сегодня в 06:30
Первый раз слышу такое от тренера, что трофее - это не главное.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 06:30
Конте хороший тренер
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