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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Роналдо: «Думаю, Жезус надолго застолбил за собой девятый номер в сборной Бразилии»

сегодня, 06:41

Знаменитый бразильский форвард Роналдо оценил игру нападающего «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэля Жезуса:

«Я очень доволен тем, как играет Габриэль. Он талантливый и трудолюбивый игрок, умеет отдать пас и очень эффективно выбрать позицию в штрафной площади. Он умеет забивать и не выключается из игры до самого финального свистка. Думаю, он надолго застолбил за собой девятый номер в сборной Бразилии.

Он уже очень уверенно чувствует себя в европейском футболе и показывает невероятную игру. Гвардиола очень хорошо его чувствует. Радостно наблюдать, как ещё один бразилец достигает успеха за рубежом, высоко поднимая флаг нашей страны».

Напомним, ранее наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что если Жезус будет меньше бегать с мячом, то станет таким игроком, как Роналдо.

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:26
Ну если сам зубастик так лестно о нём высказался,то значит действительно в парнишке есть толк )
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 06:55
Главное чтобы не зазвездился
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