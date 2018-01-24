Роналдо: «Думаю, Жезус надолго застолбил за собой девятый номер в сборной Бразилии»

Знаменитый бразильский форвард Роналдо оценил игру нападающего «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэля Жезуса:

«Я очень доволен тем, как играет Габриэль. Он талантливый и трудолюбивый игрок, умеет отдать пас и очень эффективно выбрать позицию в штрафной площади. Он умеет забивать и не выключается из игры до самого финального свистка. Думаю, он надолго застолбил за собой девятый номер в сборной Бразилии.

Он уже очень уверенно чувствует себя в европейском футболе и показывает невероятную игру. Гвардиола очень хорошо его чувствует. Радостно наблюдать, как ещё один бразилец достигает успеха за рубежом, высоко поднимая флаг нашей страны».

Напомним, ранее наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что если Жезус будет меньше бегать с мячом, то станет таким игроком, как Роналдо.