Монтелла: «Я мечтал о таких вечерах, когда подписывал контракт с „Севильей“»

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями от домашней победы над «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетико» (3:1) и выхода в полуфинал турнира:

«Я устал и сорвал себе голос. Но это был один из тех вечеров, о которых я мечтал, когда подписывал контракт с „Севильей“.

Мы забили пять голов команде, которая является самой сильной в Европе, что касается игры в обороне. Думаю, что наша команда вышла в полуфинал благодаря упорной работе, уверенности в своих силах и сплочённости.

После самого тяжёлого момента – поражения от „Алавеса“ – я поговорил с командой, сказав им, что хочу вернуться на „Рамон Санчес Писхуан“, чтобы покинуть его под аплодисменты, и сегодня это был особенный вечер».

Напомним, первый матч с «Атлетико» также завершился победой «Севильи» (2:1).