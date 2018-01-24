Маммана: «Не думаю, что „Локомотив“ реально был лучше всех осенью»

Аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поделился мнением о лидере чемпионата России «Локомотиве»:

«Не думаю, что „Локомотив“ реально был лучше всех осенью. Во многих победных матчах ему сопутствовала удача. Так или иначе нам не на конкурентов надо смотреть, а на самих себя. Наилучшим образом выполнять свою работу и постараться набрать максимум очков. Каждый раз, выходя на поле, нужно думать только о победе.

Если вы помните, мы полностью переиграли их в первом тайме в Петербурге. А во втором они реализовали чуть ли не все свои моменты. В футболе так бывает, когда один, играя плохо, побеждает, а другой, играя хорошо, проигрывает».

Напомним, что в последнем туре РФПЛ петербуржцы сыграли вничью с «Ахматом». Отставание «сине-бело-голубых» от «железнодорожников» сейчас составляет 8 очков.