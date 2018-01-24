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Маммана: «Не думаю, что „Локомотив“ реально был лучше всех осенью»

сегодня, 10:02

Аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поделился мнением о лидере чемпионата России «Локомотиве»:

«Не думаю, что „Локомотив“ реально был лучше всех осенью. Во многих победных матчах ему сопутствовала удача. Так или иначе нам не на конкурентов надо смотреть, а на самих себя. Наилучшим образом выполнять свою работу и постараться набрать максимум очков. Каждый раз, выходя на поле, нужно думать только о победе. 

Если вы помните, мы полностью переиграли их в первом тайме в Петербурге. А во втором они реализовали чуть ли не все свои моменты. В футболе так бывает, когда один, играя плохо, побеждает, а другой, играя хорошо, проигрывает».

Напомним, что в последнем туре РФПЛ петербуржцы сыграли вничью с «Ахматом». Отставание «сине-бело-голубых» от «железнодорожников» сейчас составляет 8 очков.

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 10:24
Посмотрим что покажет Зенит во второй части.А что касается Локомотива,так он и на одном везении может выиграть чемпионат и ему не надо для этого использовать все имеющиеся в наличии админресурсы,как это делают в Зените )
Конебаклан
Конебаклан
сегодня в 10:19
Мамант беги с проекта,выкрадывай паспорт и беги)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:09
Маманя, не трогайте "Локомотив"!
Faustello
Faustello
сегодня в 10:07
Эмануэль в плацкарте - смотрите новый шедевр Тинто Брассо )))
За адекватность
За адекватность
сегодня в 10:07
В таблицу загляни.
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