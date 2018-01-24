Стадион «Санкт-Петербург» получил положительное заключение фитосанитарного контроля

Источник сообщает, что в новом газоне для «Санкт-Петербург Арены» не нашли опасной живности.



Утверждается, что европейский газон для стадиона на Крестовском острове в Петербурге получил положительное заключение специалистов по фитосанитарному контролю. Образцы рулонного газона, прибывшего в Россию из Дании, исследовали специалисты, карантинных объектов не обнаружено. Укладка нового газона на домашнем стадионе «Зенита» ведется с середины января.



Напомним, что вопрос касательно качества газона на стадионе «Санкт-Петербург» поднимался не единожды.