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Стадион «Санкт-Петербург» получил положительное заключение фитосанитарного контроля

сегодня, 11:18

Источник сообщает, что в новом газоне для «Санкт-Петербург Арены» не нашли опасной живности.

Утверждается, что европейский газон для стадиона на Крестовском острове в Петербурге получил положительное заключение специалистов по фитосанитарному контролю. Образцы рулонного газона, прибывшего в Россию из Дании, исследовали специалисты, карантинных объектов не обнаружено. Укладка нового газона на домашнем стадионе «Зенита» ведется с середины января.

Напомним, что вопрос касательно качества газона на стадионе «Санкт-Петербург» поднимался не единожды. 

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 20:07
у Зенита хорошие агрономы, они это на Петровском ещё доказывали.
proezd2
proezd2
сегодня в 17:49
от куда вы лезите боты!?
proezd2
proezd2 ответил Обитатель Интернета
сегодня в 17:46
кто это!?
proezd2
proezd2 ответил Литейный 4
сегодня в 17:45
справа 23 дб!хехе
Обитатель Интернета
Обитатель Интернета ответил proezd2
сегодня в 17:39
proezd2:
газпром бакланов достояние!
Лукойл пупсиков достояние!
proezd2
proezd2 ответил за
сегодня в 17:31
газпром бакланов достояние!
proezd2
proezd2 ответил ALEX26659
сегодня в 17:27
круто !
proezd2
proezd2
сегодня в 17:26
сколько дали на лапку бакланы колитесь!?
в городе дб иначе ни как.
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 17:25
"Источник сообщает, что в новом газоне для «Санкт-Петербург Арены» не нашли опасной живности."
Откуда она там возьмется, пока Миллер её не нагонит на трибуны на матчи Зенита?))
Miaf
Miaf
сегодня в 16:57
Теплотрасса недалеко от стадиона способствует привлечению новых болельщиков.
Bogas
Bogas
сегодня в 16:33
На крышу фильтры чтоль поставили? Теперь крыша будет протекать чистой водой- поливая газон и опохмеляя местный калорит))
Полевой Командир
Полевой Командир
сегодня в 15:57
клопов, значит, потравили... и почём?
Miaf
Miaf
сегодня в 15:56
Поговаривают стены стадиона делали из картона высочайшего качества.
Морозовский
Морозовский ответил Остапчук 67
сегодня в 15:54
Остапчук 67:
Бакланов нужно тоже проверить.
Прокипятить всех поголовно!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 15:45
ДУСТОМ разметку сделают и ни одна ВОШЬ с трибун на поле не перескочет!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 15:39
    Efimych
    Efimych
    сегодня в 14:51
      Аллигатор Гена
      Аллигатор Гена ответил Josep Guardiola98
      сегодня в 14:45
      Josep Guardiola98:
      че ты тут кудахчешь я не понимаю зачем вам стадион построили веть с вашей посещаемостью в 9 307 человек вы бы и на старом помещались 14,4 млрд. руб народных на ветер выкинули)
      Там и на старом один ветер гулял!
      Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
      Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей ответил lobsterdam
      сегодня в 14:37
      lobsterdam:
      проверено - блох и вшей нет!
      После пупсиков надо проверять!
      Josep Guardiola98
      Josep Guardiola98 ответил Казанский
      сегодня в 14:21
      Казанский:
      А бакланы на крыше,плесень в помещениях,СБГ-фан на трибунах?)))
      че ты тут кудахчешь я не понимаю зачем вам стадион построили веть с вашей посещаемостью в 9 307 человек вы бы и на старом помещались 14,4 млрд. руб народных на ветер выкинули)
      lobsterdam
      lobsterdam
      сегодня в 13:48
      проверено - блох и вшей нет!
      RDeanW
      RDeanW ответил Литейный 4
      сегодня в 13:42
      Литейный 4:
      Лучшему клубу лучший газон. А живность как всегда будет бита в Питере с привычным счетом 5-0! Ахахахаха!
      "10.12.2017 16:46 Спартак - ЦСКА
      Да не, ЦСКА переломят в свою пользу, когда негры выдохнутся. Я просто в этом уверен."

      25.11.2017 17:43 Глушаков: "В матче с "Зенитом" нам хватит победы со счетом 1:0"
      Какой 1-0? Зенит не успокоится пока не забьёт спартаковскую авоську до краёв!

      )))
      ALEX26659
      ALEX26659
      сегодня в 13:37
      ALEX26659
      ALEX26659
      сегодня в 13:28
      Nikola45
      Nikola45 ответил Klasse
      сегодня в 13:09
      Klasse:
      Следы педофилов и лгбтшников затерты? А как же символ клуба поп грозовский?))
      От лгбтшников вам не отмыться! Так что все вопросы к Бузовым и Моисеевым! ))
      Nikola45
      Nikola45 ответил ПалкоВводецъ
      сегодня в 13:08
      ПалкоВводецъ:
      Насвинячат некоторые на идеальной поляне, да и на трибунах тоже !
      А Нам газон за ними перестилай!
      Klasse
      Klasse
      сегодня в 13:04
      Следы педофилов и лгбтшников затерты? А как же символ клуба поп грозовский?))
      VIPded
      VIPded
      сегодня в 12:46
      А что орнитологи говорят???
      Лёха Шахтинский
      Лёха Шахтинский
      сегодня в 12:44
      Федеральный Фитосанитарный надзор РФ кроме насекомых-вредителей ещё и амброзию мониторит.)
      за
      за
      сегодня в 12:43
      в Питере газ on уже давно. Как только будет газ off, Зенит немедленно ждет полное фиаско.
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