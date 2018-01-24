Германия, Франция и Нидерланды попали в одну группу Лиги Наций

Стали известны составы всех групп Лиги Наций. Напомним, что этот турнир заменит товарищеские матчи и здорово простимулирует национальные команды, ведь в рамках соревнования будет разыграно 4 путевки на Евро-2020.

Россияне оказались в группе 2 дивизиона B, где сыграют со сборными Швеции и Турции.

Матчи группового этапа состоятся с 6 сентября по 20 ноября 2018 года. Финальная стадия турнира пройдет с 5 по 9 июня 2019 года.

Дивизион D

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Грузия Беларусь Азербайджан Македония Латвия Люксембург Фареры Армения Казахстан Молдова Мальта Лихтенштейн Андорра Сан-Марино Косово Гибралтар

Дивизион C

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Шотландия Венгрия Словения Румыния Албания Греция Норвегия Сербия Израиль Финляндия Болгария Черногория Эстония Кипр Литва

Дивизион B

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Словакия Россия Австрия Уэльс Украина Швеция Босния и Герцеговина Ирландия Чехия Турция Северная Ирландия Дания

Дивизион А