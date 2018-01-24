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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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Италия. Серия А 2017/2018, 12 тур 1 X 2
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 3.85 3.65 1.9
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Германия, Франция и Нидерланды попали в одну группу Лиги Наций

сегодня, 14:48

Стали известны составы всех групп Лиги Наций. Напомним, что этот турнир заменит товарищеские матчи и здорово простимулирует национальные команды, ведь в рамках соревнования будет разыграно 4 путевки на Евро-2020.

Россияне оказались в группе 2 дивизиона B, где сыграют со сборными Швеции и Турции.

Матчи группового этапа состоятся с 6 сентября по 20 ноября 2018 года. Финальная стадия турнира пройдет с 5 по 9 июня 2019 года.

Дивизион D

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
Грузия Беларусь Азербайджан Македония
Латвия Люксембург Фареры Армения
Казахстан Молдова Мальта Лихтенштейн
Андорра Сан-Марино Косово Гибралтар

Дивизион C

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
Шотландия Венгрия Словения Румыния
Албания Греция Норвегия Сербия
Израиль Финляндия Болгария Черногория
  Эстония Кипр Литва

Дивизион B

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
Словакия Россия Австрия Уэльс
Украина Швеция Босния и Герцеговина Ирландия
Чехия Турция Северная Ирландия Дания

 Дивизион А

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
Германия Бельгия Португалия Испания
Франция Швейцария Италия Англия
Нидерланды Исландия Польша Хорватия
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Все комментарии
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans ответил Байкал Иркутск
сегодня в 20:35
Байкал Иркутск:
Россия занимает 15 место в рейтинге УЕФА, а 62 место в рейтинге ФИФА! Чемпионат Европы и Лига Наций проходит под эгидой УЕФА, а Чемпионат мира под эгидой ФИФА! Не путай!
Окай, буду знать, спасибо.
RDeanW
RDeanW
сегодня в 19:10
Группа 1 Словакия Украина Чехия

норм словакам. справа границу пересек, слева границу пересек... вот и соперники)
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
сегодня в 17:31
Фаворит дивизиона Д - Казахстан
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:54
Если вылететь из дивизиона А, то это равносильно упасть на дно.
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Тага Дага
сегодня в 16:54
Тага Дага:
Как я понял. ..больше не будут товарищких матчей с Аргентиной..Бразилией...Мексикой.... ,????
А какая тебе разница, кто нас будет ...любить ?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:53
Попасть в дивизион А врядли, а вот оказаться в дивизионе Д это совсем стремно, так и будем болтаться между В и С
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 16:49
Новая фишка соккера - менять заголовки
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 16:17
Как я понял. ..больше не будут товарищких матчей с Аргентиной..Бразилией...Мексикой.... ,????
mphuZ
mphuZ
сегодня в 15:58
А можно по-человечески разместить таблицы вертикально с A по D?
ману дель мораль
ману дель мораль
сегодня в 15:46
Германия че там потеряла?
P.s. не все поймут, не каждый вспомнит)
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 15:43
Россию Украину разводили? Албанию-Сербию? Азеров и армян?
eaguar
eaguar
сегодня в 15:42
странный турнир
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил SHMEL
сегодня в 15:42
SHMEL:
Даже школьники знают как писАть слово "вытри"... С папуасами поведёшься и не такое напишешь...
В тарасовке все с тремя высшими! им простительно!
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Strikers188
сегодня в 15:37
Strikers188:
У каждого дивизиона будет свой путь плей-офф, который состоит из двух одноматчевых полуфиналов и финала. Победителям каждого пути достанутся путевки на ЕВРО-2020. Если Россия и Украина выиграют свои группы, они в плэй офф будут играть , как и победители каждого дивизиона.
В таких турнирах разводят только на ранних стадиях, а потом будут играть никуда не денутся! к примеру не могут быть два чемпиона мира, Европы или ЛЧ!
4 лучшие команды каждого дивизиона из числа тех сборных, что не смогли пройти основную квалификацию Евро, разыграют оставшиеся путёвки между собой по олимпийской системе. Значит будет турнир в какой нибудь стране, полуфиналы и финал, и если Россия и Украина туда попадут, то не смогут принять данный турнир или сделают вообще, что бы хозяев турнира не было в игре, так сказать без преимущества.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:35
А Словакии нормальный жребий, граничит и с Чехией и с Украиной, можно на попутках на матчи гонять.
Tommy Lee
Tommy Lee ответил Strikers188
сегодня в 15:32
Strikers188:
У каждого дивизиона будет свой путь плей-офф, который состоит из двух одноматчевых полуфиналов и финала. Победителям каждого пути достанутся путевки на ЕВРО-2020. Если Россия и Украина выиграют свои группы, они в плэй офф будут играть , как и победители каждого дивизиона.
Да, я просто недочитал
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:27
Интересный новый турнир. Не за хвост собачий будут все играть. Хоть какой то стимул есть и то Прок.
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Red-green-Hooligans
сегодня в 15:25
Red-green-Hooligans:
Как мы очутились в дивизионе В с 62 местом рейтинга?
Россия занимает 15 место в рейтинге УЕФА, а 62 место в рейтинге ФИФА!
Чемпионат Европы и Лига Наций проходит под эгидой УЕФА, а Чемпионат мира под эгидой ФИФА!
Не путай!
Strikers188
Strikers188 ответил Tommy Lee
сегодня в 15:23
Tommy Lee:
Регламент почитай, Украина и Россия могут встретится в мини-турнире 16-и победителей групп только, где их конечно разведут, если Украина не самоликвидируется к маю 2020 года конечно
У каждого дивизиона будет свой путь плей-офф, который состоит из двух одноматчевых полуфиналов и финала. Победителям каждого пути достанутся путевки на ЕВРО-2020.
Если Россия и Украина выиграют свои группы, они в плэй офф будут играть , как и победители каждого дивизиона.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:22
Очень сильно! Прямо даже очень. Группа: Испания, Англия и Хорватия выглядит тоже очень солидно)
Санчо Панса
Санчо Панса ответил cska.78
сегодня в 15:21
cska.78:
Папуас из тарасовки вылетит в дивизион В :) Погоняют его немцы с французами :)
И останется шоколадный заяц навеки в Спартаке...Ему можно только посочувствовать, мда! Впрочем, его еще можно направить на правильный и успешный путь)
За адекватность
За адекватность ответил cska.78
сегодня в 15:21
cska.78:
Армения с Азербайджаном очень даже вероятно, должны выигрывать свои группы!
Насчет Армении не уверен, Македония неплохая команда, хотя все возможно.
Tommy Lee
Tommy Lee ответил Strikers188
сегодня в 15:20
Strikers188:
Возможен вариант в плэй-офф между Россией-Украиной и Арменией-Азербайджаном. Интересно, как ФИФА будет выкручиваться
Регламент почитай, Украина и Россия могут встретится в мини-турнире 16-и победителей групп только, где их конечно разведут, если Украина не самоликвидируется к маю 2020 года конечно
За адекватность
За адекватность ответил wonderer_liv
сегодня в 15:17
wonderer_liv:
Люксембург, родной, давно не виделись, хотя даже в тут у нас без шансов
Глеб молодчага, по-моему неплохой жребий для Вас.
cska.78
cska.78 ответил За адекватность
сегодня в 15:14
За адекватность:
Да как обычно, матч на нейтральном поле, да только мало верится в такой плей-офф.
Армения с Азербайджаном очень даже вероятно, должны выигрывать свои группы!
За адекватность
За адекватность ответил Strikers188
сегодня в 15:12
Strikers188:
Возможен вариант в плэй-офф между Россией-Украиной и Арменией-Азербайджаном. Интересно, как ФИФА будет выкручиваться
Да как обычно, матч на нейтральном поле, да только мало верится в такой плей-офф.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:10
Не думаю, что в дивизионе А будут рубиться насмерть, эти команды и так должны проходить на ЧЕ через отборочный турнир, хотя посмотрим.
,
Strikers188
Strikers188
сегодня в 15:09
Возможен вариант в плэй-офф между Россией-Украиной и Арменией-Азербайджаном.
Интересно, как ФИФА будет выкручиваться
wonderer_liv
wonderer_liv
сегодня в 15:08
Люксембург, родной, давно не виделись, хотя даже в тут у нас без шансов
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 15:08
Походу Голландия с Промесом опять очередной крупный турнир пропустят!
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