Германия, Франция и Нидерланды попали в одну группу Лиги Наций

Стали известны составы всех групп Лиги Наций. Напомним, что этот турнир заменит товарищеские матчи и здорово простимулирует национальные команды, ведь в рамках соревнования будет разыграно 4 путевки на Евро-2020.
Россияне оказались в группе 2 дивизиона B, где сыграют со сборными Швеции и Турции.
Матчи группового этапа состоятся с 6 сентября по 20 ноября 2018 года. Финальная стадия турнира пройдет с 5 по 9 июня 2019 года.
Дивизион D
|Группа 1
|Группа 2
|Группа 3
|Группа 4
|Грузия
|Беларусь
|Азербайджан
|Македония
|Латвия
|Люксембург
|Фареры
|Армения
|Казахстан
|Молдова
|Мальта
|Лихтенштейн
|Андорра
|Сан-Марино
|Косово
|Гибралтар
Дивизион C
|Группа 1
|Группа 2
|Группа 3
|Группа 4
|Шотландия
|Венгрия
|Словения
|Румыния
|Албания
|Греция
|Норвегия
|Сербия
|Израиль
|Финляндия
|Болгария
|Черногория
|Эстония
|Кипр
|Литва
Дивизион B
|Группа 1
|Группа 2
|Группа 3
|Группа 4
|Словакия
|Россия
|Австрия
|Уэльс
|Украина
|Швеция
|Босния и Герцеговина
|Ирландия
|Чехия
|Турция
|Северная Ирландия
|Дания
Дивизион А
|Группа 1
|Группа 2
|Группа 3
|Группа 4
|Германия
|Бельгия
|Португалия
|Испания
|Франция
|Швейцария
|Италия
|Англия
|Нидерланды
|Исландия
|Польша
|Хорватия
С папуасами поведёшься и не такое напишешь...
С папуасами поведёшься и не такое напишешь...