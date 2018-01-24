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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Уткин: «Кудряшов и Васин не соответствуют уровню сборной России»

вчера, 23:19

Российский комментатор Василий Уткин считает, что сборной России некем заменить в составе защитника «Спартака» Георгия Джикию, разорвавшего крестообразные связки колена.

«Джикия - единственный нормальный защитник в тройке, которую наигрывает Черчесов в центре. По моему мнению, Кудряшов и Васин не игроки сборной абсолютно ни в каком виде. 

Я не понимаю, как работает мыслительный аппарат главного тренера нашей сборной. Это ему решать, кем заменить Джикию».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:36
Да какая разница, кто будет играть: Джикия, Васин, Кудряшов, либо какой иной защитник. Нашей сборной придется встречаться с по-настоящему мотивированным соперником, в составе которого играют высококлассные футболисты. Последним, поверьте, будет без разницы, кто выйдет в составе сб. России. В свое время капитаном сборной СССР был прекрасный защитник Альберт Шестернев, который являлся столпом нашей обороны. Но однажды нашим ребятам пришлось в отборочных играх встречаться с североирландцами, в составе которых играл незабвенный Джордж Бест. Так вот, Бест просто издевался над нашим капитаном, у которого от финтов британца кружилась голова, из-за чего Шестернев частенько терял равновесие. Это противостояние до сих пор стоит у меня перед глазами. Так вот, футболисты, которых вы, г-н Уткин, перечислили, еще не встречались в официальных матчах с подобными футболистами, а варились в собственном соку в чемпионате РФПЛ, что, согласитесь, не одно и то же. А последние товарищеские матчи с немотивированным соперником показали, что тот расправляется с нашими лучшими защитниками на раз...
борька
борька
сегодня в 08:57
Кто ищет, тот находит, незаменимых нет!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 08:38
До какого уровня скатилась наша сборная, если среднего по уровню игрока некем заменить...
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:32
Да как работает. На кого ему пальцем тыкнут того он и вызывает в сборную. Её богу,Уткин как ребёнок,элементарных вещей не знает )
denmig
denmig
сегодня в 06:38
Васин точно уровень! - кто-то же должен сухаряну работу организовать!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 06:02
Кренова, что Георгий порвал кресты. Только появился в сборной центровой, уверенный, в меру надёжный, без мандража и на тебе. Ничего. Жизнь только начинается, выздоровления ему, как и всем другим травмированным.
Конечно я могу говорить о футболистах, о их состоянии по картинке с ящика. Кудряшов выглядел у Бердыева очень даже неплохо. Понятно, что команды Бекиевича играют с акцентом на оборону и Фёдору, где-то было комфортно в команде КББ, но сказать, что защитник не тянет сборную-так не могу.
Васин-это Васин. Похож привозами своими на Ковтуна. Не знаешь, когда бомбанёт в какой момент, но то, что бомбанёт знаешь точно).
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 04:16
Я не понимаю, как работает мыслительный аппарат главного тренера нашей сборной.(с) А он, аппарат, у него есть?)))
311
311
сегодня в 01:56
Утка плюхется в кресле на бис когда Федя и Витя затащат матч!)
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 00:18
Уткина послушать почти всю сборную надо на помойку выкидывать...
Kerri
Kerri
вчера в 23:57
Вася снимайся в кино. Тоже не айс, но хоть что-то. Футбол не твое.
Owl Fake
Owl Fake ответил RussianHorse
вчера в 23:55
RussianHorse:
Салах очень расстроится, если Джикия пропустит ЧМ.
Вот это хорошо было)
чувствую, как подкипает..
Owl Fake
Owl Fake
вчера в 23:54
У сборной России есть уровень?
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 23:44
Не понимаю почему главный тренер на этих двоих так зациклился. Они по уровню надежности на слабую ТРОЕЧКУ тянут, а.в их откровенно частых ЛЯПАХ и в сборной и РПЛ, по моему никто и не сомневается
cska.78
cska.78
вчера в 23:37
Жиробаса Васю бы тренером сборной :)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:36
Нойштедтер полгода в основе Фенербахче......всяко лучше Васина....
RussianHorse
RussianHorse
вчера в 23:35
Салах очень расстроится, если Джикия пропустит ЧМ.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 23:32
Эх, невзлюбил Василий Федора и Виктора ОДНАКО.....
piercman
piercman
вчера в 23:26
предлагаю заменить джикию на уткена.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 23:24
Согласен,что эти "ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА".....
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