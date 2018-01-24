Уткин: «Кудряшов и Васин не соответствуют уровню сборной России»

Российский комментатор Василий Уткин считает, что сборной России некем заменить в составе защитника «Спартака» Георгия Джикию, разорвавшего крестообразные связки колена.

«Джикия - единственный нормальный защитник в тройке, которую наигрывает Черчесов в центре. По моему мнению, Кудряшов и Васин не игроки сборной абсолютно ни в каком виде.

Я не понимаю, как работает мыслительный аппарат главного тренера нашей сборной. Это ему решать, кем заменить Джикию».