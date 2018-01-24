Уткин: «Кудряшов и Васин не соответствуют уровню сборной России»

Российский комментатор Василий Уткин считает, что сборной России некем заменить в составе защитника «Спартака» Георгия Джикию, разорвавшего крестообразные связки колена.
«Джикия - единственный нормальный защитник в тройке, которую наигрывает Черчесов в центре. По моему мнению, Кудряшов и Васин не игроки сборной абсолютно ни в каком виде.
Я не понимаю, как работает мыслительный аппарат главного тренера нашей сборной. Это ему решать, кем заменить Джикию».
Конечно я могу говорить о футболистах, о их состоянии по картинке с ящика. Кудряшов выглядел у Бердыева очень даже неплохо. Понятно, что команды Бекиевича играют с акцентом на оборону и Фёдору, где-то было комфортно в команде КББ, но сказать, что защитник не тянет сборную-так не могу.
Васин-это Васин. Похож привозами своими на Ковтуна. Не знаешь, когда бомбанёт в какой момент, но то, что бомбанёт знаешь точно).
Конечно я могу говорить о футболистах, о их состоянии по картинке с ящика. Кудряшов выглядел у Бердыева очень даже неплохо. Понятно, что команды Бекиевича играют с акцентом на оборону и Фёдору, где-то было комфортно в команде КББ, но сказать, что защитник не тянет сборную-так не могу.
Васин-это Васин. Похож привозами своими на Ковтуна. Не знаешь, когда бомбанёт в какой момент, но то, что бомбанёт знаешь точно).
чувствую, как подкипает..
чувствую, как подкипает..