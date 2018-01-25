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«Арсенал» вышел в финал Кубка английской Лиги

сегодня, 00:53
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Арсенал» вышел в финал Кубка английской Лиги. В ответном матче 1/2 финала турнира «канониры» одержали победу над «Челси» и по сумме двух встреч вышли в финал соревнований.

Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» - «Челси» 2:1 (1:1)
Голы: Рюдигер 12 (автогол), Джака 60 - Азар 7.
Первый матч: 0:0.

«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Эль-Ненни, Джака, Уилшир, Озил, Айвоби (Рэмзи 84), Ляказетт (Колашинац 84).
Главный тренер: Арсен Венгер.

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста 72), Бакайоко, Канте, Алонсо, Виллиан (Баркли 30), Азар, Педро (Батшуайи 65).
Главный тренер: Антонио Конте.

Предупреждения: Азар 17, Уилшир 31, Мозес 62, Монреаль 66.

Судья: Майкл Оливер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 09:34
Арсенал унизил Челси в финале, щас в полуфинале!П
Московские бабушки
Московские бабушки
сегодня в 09:30
пуховик до выходных опять Великий тренер
Soularity
Soularity
сегодня в 09:18
Вот он уровень Азара! как только сильный противник, так все улетел Ваш летающий по полю Азар!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 09:14
Самое печальное, света в конце туннеля что-то не видать
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 08:51
Арсенал с победой!
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan ответил cska plus
сегодня в 08:40
cska plus:
Генриха не выпустил Арсенчик.
Наверно Генрих играл за МЮ и не имеет право играть за Арсенал!
cska plus
cska plus
сегодня в 07:22
Генриха не выпустил Арсенчик.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 06:15
у Арсика чет какие-то совсем игроки-незабиваки.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:56
Рад за Арсенал, им сейчас такая победа нужней
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 03:31
"Арсенал" заслужил.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 02:22
АРс- сити финал, Арс должны брать кубок этот
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 02:00
Терпеть не могу этого продавца носков из Штутгарта! С тех пор когда он играл еще в Роме( Ариец недоделанный)))
brodaga 05
brodaga 05
сегодня в 01:46
С выходом в финал.
Мысыктар
Мысыктар ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 01:39
Виталик ManUtd Rus:
Раньше у Челси спереди были Дрогба и Лэмпард , а сейчас Крауч и Баркли ))) Вообщем , венгерята были лучше . Ну а парика нужно снимать уже сейчас , ибо Челси не пройдет Барсу 100% , так и в топ-4 АПЛ могут не попасть !
нужен нап, такой как Коста. и будет совершенно другое дело .
Crooclin
Crooclin ответил azkan
сегодня в 01:32
azkan:
Баркли пока не уровень Челси, Бельерин съел Алонсо, Азару нужно подыгрывающий, Миши потерялся, Дзапа ничего не сделал. Короче атака подвела. А защиту подвели рикошеты. В концовке не хватал настоящего девятого номера. Может действительно Джеко нужен? Арсенал почти никакой, но победили заслуженно! Надеюсь они победят МС.
Вот кого, кого, а на Мишу попрошу не критиковать - мало времени ему дали, вот если бы в старте вышел, то усё было бы по другому. Но, футбол живёт без "бы"
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 01:28
Раньше у Челси спереди были Дрогба и Лэмпард , а сейчас Крауч и Баркли )))
Вообщем , венгерята были лучше .
Ну а парика нужно снимать уже сейчас , ибо Челси не пройдет Барсу 100% , так и в топ-4 АПЛ могут не попасть !
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 01:22
ахах Леганес выдернул сливочных)))
Foxes
Foxes
сегодня в 01:19
Конте трофее не нужны.
Kerri
Kerri
сегодня в 01:19
Поздравляем!
Таганский
Таганский
сегодня в 01:14
Попытаюсь найти оптимистическую нотку для болел Челси, хотя это и нелегко..))
Не будет изнуряющего финала, т.е. появилось лишнее время на отдых и подготовку к ЛЧ..))
ТО пока открыто, Челси надо хоть что-то умное успеть сделать..
mphuZ
mphuZ ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 01:14
Так Себе Аналитик:
Вообще-то в некоторый момент мы переломили игру и второй тайм был за нами, не согласен. Повезло - никто не спорит, конечно. Да и Ляказетт сегодня мне впервые понравился. И не играли мы от обороны, через усталость играли.
Так я и написал:

"..то второй хотя бы заслужили тем, что полностью стали контролировать игру!"
Shamil79
Shamil79
сегодня в 01:10
несеръйзный Челси какой-то...или как=буд-то бы безхозный
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 01:09
тем временем у бабы Джеко,фотка удаленна с инсты о перелете в Лондон)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил mphuZ
сегодня в 01:08
mphuZ:
Нам повезло в обоих голах. Но если первый гол был курьёзный, то второй хотя бы заслужили тем, что полностью стали контролировать игру! Равная была игра. По сути, обе команды вышли играть от обороны, да и по концовке хорошо видно, что нападающих у обеих команд просто НЕТ! Одни полузащитники бегают, и так сойдёт))
Вообще-то в некоторый момент мы переломили игру и второй тайм был за нами, не согласен. Повезло - никто не спорит, конечно. Да и Ляказетт сегодня мне впервые понравился. И не играли мы от обороны, через усталость играли.
BaGMeL
BaGMeL
сегодня в 01:07
Поздравляю Гуннеры!
С выходом в финал.
eaguar
eaguar
сегодня в 01:07
Арсенал с победой .
mphuZ
mphuZ
сегодня в 01:07
Нам повезло в обоих голах.
Но если первый гол был курьёзный, то второй хотя бы заслужили тем, что полностью стали контролировать игру!

Равная была игра. По сути, обе команды вышли играть от обороны, да и по концовке хорошо видно, что нападающих у обеих команд просто НЕТ! Одни полузащитники бегают, и так сойдёт))
311
311
сегодня в 01:06
Конте: «Я проделываю фантастическую работу, как и мои игроки, а трофеи – это не главное»
Всё ясно с ним!)
starche
starche
сегодня в 01:04
Жаль, что третий не закатили, а шанс был стопроцентный.
Вихлюн
Вихлюн
сегодня в 01:04
Мои поздравления! Удачи в финале!!!
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