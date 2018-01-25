«Арсенал» вышел в финал Кубка английской Лиги. В ответном матче 1/2 финала турнира «канониры» одержали победу над «Челси» и по сумме двух встреч вышли в финал соревнований.
Лондон, стадион «Эмирейтс»
«Арсенал» - «Челси» 2:1 (1:1)
Голы: Рюдигер 12 (автогол), Джака 60 - Азар 7.
Первый матч: 0:0.
«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Эль-Ненни, Джака, Уилшир, Озил, Айвоби (Рэмзи 84), Ляказетт (Колашинац 84).
Главный тренер: Арсен Венгер.
«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста 72), Бакайоко, Канте, Алонсо, Виллиан (Баркли 30), Азар, Педро (Батшуайи 65).
Главный тренер: Антонио Конте.
Предупреждения: Азар 17, Уилшир 31, Мозес 62, Монреаль 66.
Судья: Майкл Оливер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Наверное кому то пора уже в Италию - идеи закончились. В память о Конте останется только чемпионство и толпа откровенно бездарных футболистов, которых он набрал...
Наверное кому то пора уже в Италию - идеи закончились. В память о Конте останется только чемпионство и толпа откровенно бездарных футболистов, которых он набрал...
Арсеналу желаю победы в финале.
Арсеналу желаю победы в финале.