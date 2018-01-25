«Арсенал» вышел в финал Кубка английской Лиги. В ответном матче 1/2 финала турнира «канониры» одержали победу над «Челси» и по сумме двух встреч вышли в финал соревнований.

Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» - «Челси» 2:1 (1:1)

Голы: Рюдигер 12 (автогол), Джака 60 - Азар 7.

Первый матч: 0:0.

«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Эль-Ненни, Джака, Уилшир, Озил, Айвоби (Рэмзи 84), Ляказетт (Колашинац 84).

Главный тренер: Арсен Венгер.

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста 72), Бакайоко, Канте, Алонсо, Виллиан (Баркли 30), Азар, Педро (Батшуайи 65).

Главный тренер: Антонио Конте.

Предупреждения: Азар 17, Уилшир 31, Мозес 62, Монреаль 66.

Судья: Майкл Оливер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.