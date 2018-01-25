Аджинджал: «В „Уралане“ Слуцкий устраивал по три тренировки в день»

Известный в прошлом футболист Руслан Аджинджал вспомнил о работе под руководством Леонида Слуцкого в «Уралане» в начале нулевых.

«В поиске новых ходов он устраивал по три тренировки в день. Однажды пошел такой дождь – просто катастрофа. Гремел гром. Нам не разрешили тренироваться, чтобы мы не испортили поле, и Слуцкий повел нас в лес – на пробежку. Я его подколол: „Вы не любите свою команду“. – „Почему?“ – „Хороший хозяин в такую погоду даже собаку на улицу не выпустит“. Посмеялись и побежали.

При Слуцком было весело. Таким, как Викторыч, и должен быть современный тренер. Не тот, кто все время рычит на футболистов, а тот, кто с ними на короткой ноге».

Аджинджал до последнего времени работал в тренерском штабе «Краснодара», но покинул его в декабре.