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Аджинджал: «В „Уралане“ Слуцкий устраивал по три тренировки в день»

сегодня, 10:46

Известный в прошлом футболист Руслан Аджинджал вспомнил о работе под руководством Леонида Слуцкого в «Уралане» в начале нулевых.

«В поиске новых ходов он устраивал по три тренировки в день. Однажды пошел такой дождь – просто катастрофа. Гремел гром. Нам не разрешили тренироваться, чтобы мы не испортили поле, и Слуцкий повел нас в лес – на пробежку. Я его подколол: „Вы не любите свою команду“. – „Почему?“ – „Хороший хозяин в такую погоду даже собаку на улицу не выпустит“. Посмеялись и побежали.

При Слуцком было весело. Таким, как Викторыч, и должен быть современный тренер. Не тот, кто все время рычит на футболистов, а тот, кто с ними на короткой ноге».

Аджинджал до последнего времени работал в тренерском штабе «Краснодара», но покинул его в декабре.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 16:11
Физкультуры много не бывает)
борька
борька
сегодня в 13:29
Слуцкий юморист, приехал в Ростов Карпина учить. Три раза в день Карпину и его штабу лекции читает!
Faustello
Faustello
сегодня в 13:04
Бегемота распиарили у нас, сам по себе он ничего не представляет ценного (акромя зафутбольной тематики там то Лёня и пляшет и репчик читает).
Но в нормальной лиге сразу всё стало понятно Ху из Ху.
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 11:30
А из "вышки" вы не при этом ли " гении" вылетели, я что-то подзабыл ?
За адекватность
За адекватность ответил Крейсер
сегодня в 11:14
Крейсер:
Вот поэтому сборная России еле ноги волочила на Евро-2016. Физически уничтожил игроков на сборе после тяжёлого сезона. Ну что взять с космонавта?
Вы мне скажите при каком тренере, ну может кроме Хиддинка на ЧЕ, наша сборная не волочила ноги. Имеем что имеем.
Крейсер
Крейсер ответил ДАША Д
сегодня в 11:11
ДАША Д:
Не хуже Черчесова Слуцкий.
Скоро узнаем.
ДАША Д
ДАША Д ответил Крейсер
сегодня в 11:09
Крейсер:
Вот поэтому сборная России еле ноги волочила на Евро-2016. Физически уничтожил игроков на сборе после тяжёлого сезона. Ну что взять с космонавта?
Не хуже Черчесова Слуцкий.
Крейсер
Крейсер
сегодня в 10:59
Вот поэтому сборная России еле ноги волочила на Евро-2016.
Физически уничтожил игроков на сборе после тяжёлого сезона.
Ну что взять с космонавта?
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