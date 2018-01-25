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Моуриньо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 20:14

Боссы «Манчестер Юнайтед» решили продолжить сотрудничество с главным тренером команды Жозе Моуриньо. «Красные дьяволы» продлили срок действия контракта португальского специалиста до 2020 года.

При этом в трудовом договоре есть пункт, позволяющий пролонгировать отношения между сторонами еще на сезон.

Моуриньо стал первым тренером в истории клуба, кому удалось завоевать трофей с «красными дьяволами» в первый же год работы. В прошлом сезоне манкунианцы выиграли Кубок Лиги, Лигу Европы и Комьюнити Шилд.

Моуриньо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

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Все комментарии
Emilan__
Emilan__
сегодня в 22:05
Венгер тоже может занять в этом году 6 место,выиграть кубок лиги,лигу европы и продлить контракт
Верг
Верг
сегодня в 22:04
соболезнования фанам мю, еще 2 года игры в защите и вторые шестые места в апл
David Villa7
David Villa7 ответил Red_team
сегодня в 22:02
Red_team:
12 гол+пас в 14-ти матчах АПЛ, да Погба вообще не полезен, ЛОЛ
Доброго времени суток) Ты знаешь, я в самых разных источниках читал мешок критики в сторону Погба, как то не могу припомнить хвалебные дифирамбы в его адрес , как в сторону Де Брюйне или Салаха или Кейна . Возможно я ошибаюсь , но другого пока не удалось увидеть
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 21:21
Поздравляю фанатов МЮ, вашей команде повезло с тренером. Скоро МЮ завоюет болшие трофеи ведь его тренерует победитель достигший успехов со всеми клубами которые тренеровал!
Red_team
Red_team ответил Великий Князь
сегодня в 21:19
Великий Князь:
Подходящее время для очередного супер трансфера. Может продать МЮ Асамоа за 150 лямов. Он всё равно полезнее Погба)
12 гол+пас в 14-ти матчах АПЛ, да Погба вообще не полезен, ЛОЛ
Nursultan_rma
Nursultan_rma
сегодня в 21:18
Искренне рад за мю и моура
Viduka
Viduka
сегодня в 21:15
Сделал себе подарок на 55-летие:)
008Maximus
008Maximus
сегодня в 21:12
Уважаю жозе за рекламу с псом. Ну и как тренер он хорош. Всех студентом респект.
bais MU
bais MU ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 21:06
Владимipъ Григорянъ:
Я просто выразил соболезнования, а тебе не понравилось
Ахах..ладно, спасибо за соболезнования
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил bais MU
сегодня в 21:05
bais MU:
Болельшики других клубов клубов не рады этому в большей мере, чем болелшики клуба
Я просто выразил соболезнования, а тебе не понравилось
bais MU
bais MU ответил Y.N.W.A.
сегодня в 21:04
Y.N.W.A.:
рады все, кроме болел мю)
Болельшики других клубов клубов не рады этому в большей мере, чем болелшики клуба
bais MU
bais MU ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 21:02
Владимipъ Григорянъ:
То есть когда дьявольские глорики вечно на ветке МС хейтят, так ничего! Так это можно!!
Значит из вывода твоих слов и ты "глорик" , а вобще ты видел от меня хейт? Я всегда пишу по существу что есть что нет!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:01
Ещё 2 года жуткого автобуса!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:59
Даже не знаю - это хорошо или плохо для МЮ??? Какие то смешанные чувства. Вроде тренер с мировым именем, но то как играет МЮ сейчас - это вызывает много вопросов.
Будем поглядеть. Время покажет!!!
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил bais MU
сегодня в 20:56
bais MU:
Бред? Это ты зашел на ветку МЮ и несешь фигню! Моур не тот, команда не та
То есть когда дьявольские глорики вечно на ветке МС хейтят, так ничего! Так это можно!!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 20:55
рады все, кроме болел мю)
Ice van Reed
Ice van Reed ответил bais MU
сегодня в 20:54
bais MU:
Вот именно, а чемп не в счет, думаю и без треннера взяли бы, конкуренции 0
На ошибках мир творится, в любом Чемпе так даже в РФПЛ
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил bais MU
сегодня в 20:54
bais MU:
Вот именно, а чемп не в счет, думаю и без треннера взяли бы, конкуренции 0
Повторюсь, после САФа не видать вам титула АПЛ, разве что ваш максимум на ближайшие 5-7 лет будет Кубок Лиги
bais MU
bais MU ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 20:54
Владимipъ Григорянъ:
Давид тут причем? Ты поднапрягся и начинаешь уже нести бред..
Бред? Это ты зашел на ветку МЮ и несешь фигню! Моур не тот, команда не та
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил bais MU
сегодня в 20:50
bais MU:
Убери сильву, де брюйне и сане из состава МС и скажи видишь ли ты эту команду на первой строчне?
Давид тут причем? Ты поднапрягся и начинаешь уже нести бред..
starche
starche
сегодня в 20:50
Можно посочувствовать МЮ.
bais MU
bais MU ответил Ice van Reed
сегодня в 20:50
Ice van Reed:
Так с Баварией не мог Первосортный кубок взять, а в М сити и подавно, кроме чемпа ничего не светит, мечтать только о Месси стоит. P.S. Чемпионат и Манчини и Пелегрини брали, но их слили, тут дальше чемпа не пойдет ибо в ЛЧ силенок нет, в а ЛЕ гордость не позволяет!
Вот именно, а чемп не в счет, думаю и без треннера взяли бы, конкуренции 0
bais MU
bais MU ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 20:48
Владимipъ Григорянъ:
Моур только 3 опытных игроков подписал и всё, состав тот же был, что оставил ЛВГ, за исключением ненужных Депая и Швайни
Убери сильву, де брюйне и сане из состава МС и скажи видишь ли ты эту команду на первой строчне?
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 20:48
Рад за МЮ и Моуриньо. А поклонники лысого ведут себя так как будто они в этом году уже взяли требл.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил bais MU
сегодня в 20:47
bais MU:
А почему вы в прошлом году второсортные не взяли?
Так с Баварией не мог Первосортный кубок взять, а в М сити и подавно, кроме чемпа ничего не светит, мечтать только о Месси стоит.
P.S. Чемпионат и Манчини и Пелегрини брали, но их слили, тут дальше чемпа не пойдет ибо в ЛЧ силенок нет, в а ЛЕ гордость не позволяет!
bais MU
bais MU ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 20:47
Владимipъ Григорянъ:
Гвардиоле дали время на адаптацию, а сейчас он взялся за дело..
А в МЮ значит дали чуть больше времени! И да Маур наоборот поднимается с МЮ из той ж... пы в которую загнали 2 треннера, мистер Гал и Моес и у него это отлично выходит!
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Mr.Hellimberg
сегодня в 20:46
Mr.Hellimberg:
а что, сыгранная была?
Моур только 3 опытных игроков подписал и всё, состав тот же был, что оставил ЛВГ, за исключением ненужных Депая и Швайни
Mr.Hellimberg
Mr.Hellimberg ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 20:44
Владимipъ Григорянъ:
Не хорошо сыгранной? Да и в ЛЕ конкуренции не было
а что, сыгранная была?
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Mr.Hellimberg
сегодня в 20:41
Mr.Hellimberg:
согласен с комментом "bais MU" это во-первых. во-вторых, разве плохо взять и ихв первом же сезоне с нехорошо сыгранной командой. ну и ЛЕ не такой уж и второсортный
Не хорошо сыгранной? Да и в ЛЕ конкуренции не было
Mr.Hellimberg
Mr.Hellimberg ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 20:39
Владимipъ Григорянъ:
Завоевание второсортных кубков - основание для продления контракта? Как же МЮ скатился..
согласен с комментом "bais MU" это во-первых. во-вторых, разве плохо взять и ихв первом же сезоне с нехорошо сыгранной командой. ну и ЛЕ не такой уж и второсортный
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