Моуриньо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Боссы «Манчестер Юнайтед» решили продолжить сотрудничество с главным тренером команды Жозе Моуриньо. «Красные дьяволы» продлили срок действия контракта португальского специалиста до 2020 года.

При этом в трудовом договоре есть пункт, позволяющий пролонгировать отношения между сторонами еще на сезон.

Моуриньо стал первым тренером в истории клуба, кому удалось завоевать трофей с «красными дьяволами» в первый же год работы. В прошлом сезоне манкунианцы выиграли Кубок Лиги, Лигу Европы и Комьюнити Шилд.