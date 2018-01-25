«Динамо» близко к подписанию ганского хавбека

Ганский центрхав Абдул-Азиз Тетте в ближайшее время должен стать игроком московского «Динамо». Сейчас 27-летний футболист принадлежит польской команде «Лех».
Ожидается, что Тетте подпишет с «Динамо» контракт на 2,5 года. Сумма трансфера оценивается в 1,2 млн евро.
Сегодня также стало известно, что «Динамо» рассталось с Павлом Погребняком.
Крепыш!!!
Крепыш!!!
http://www.futhead.com/18/players/16429/abdul-aziz-tetteh/
Да поглядим, его же никто не знает. 27 лет, одна игра за сборную - явно не Месси )))
Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло (С) -))))))
http://www.futhead.com/18/players/16429/abdul-aziz-tetteh/
Да поглядим, его же никто не знает. 27 лет, одна игра за сборную - явно не Месси )))
Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло (С) -))))))
смотрите, как бы спартак не перехватил у вас зулуса. эти могут!)
смотрите, как бы спартак не перехватил у вас зулуса. эти могут!)