«Динамо» близко к подписанию ганского хавбека

Ганский центрхав Абдул-Азиз Тетте в ближайшее время должен стать игроком московского «Динамо». Сейчас 27-летний футболист принадлежит польской команде «Лех».

Ожидается, что Тетте подпишет с «Динамо» контракт на 2,5 года. Сумма трансфера оценивается в 1,2 млн евро.

Сегодня также стало известно, что «Динамо» рассталось с Павлом Погребняком.