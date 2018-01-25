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«Динамо» близко к подписанию ганского хавбека

вчера, 23:00

Ганский центрхав Абдул-Азиз Тетте в ближайшее время должен стать игроком московского «Динамо». Сейчас 27-летний футболист принадлежит польской команде «Лех».

Ожидается, что Тетте подпишет с «Динамо» контракт на 2,5 года. Сумма трансфера оценивается в 1,2 млн евро.

Сегодня также стало известно, что «Динамо» рассталось с Павлом Погребняком.

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Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 09:13

Крепыш!!!
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 02:42
Главное чтоб чутка лучше Тиама играл
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
сегодня в 00:37
он у меня в фифа менеджере на воротах стоит!
Борисыч1
Борисыч1 ответил piercman
вчера в 23:37
piercman:
184) https://www.transfermarkt.de/abdul-aziz-tetteh/profil/spieler/157003 смотрите, как бы спартак не перехватил у вас зулуса. эти могут!)
А вот здесь у него 188 см ))
http://www.futhead.com/18/players/16429/abdul-aziz-tetteh/

Да поглядим, его же никто не знает. 27 лет, одна игра за сборную - явно не Месси )))
Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло (С) -))))))
piercman
piercman ответил Борисыч1
вчера в 23:29
Борисыч1:
По непроверенным сведениям, у него 188 см росту. Зверюга!
184) https://www.transfermarkt.de/abdul-aziz-tetteh/profil/spieler/157003
смотрите, как бы спартак не перехватил у вас зулуса. эти могут!)
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 23:26
По непроверенным сведениям, у него 188 см росту. Зверюга!
piercman
piercman
вчера в 23:08
спартак, фас! план перехват!
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