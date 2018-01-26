«Челси» готов переключиться с Эмерсона на защитника ПСЖ

Трансферу защитника «Ромы» Эмерсона Палмиери в «Челси» может помешать интерес лондонцев к еще одному игроку линии обороны.

По слухам, «синие» вышли на ПСЖ с запросом о возможности приобретения защитника Лайвена Курзава. Ответ парижан пока неизвестен, однако, вероятно, ПСЖ вряд ли захочет терять одного из своих оборонцев посреди сезона.

Стоит отметить, что Курзава не является «железным» игроком стартового состава ПСЖ. В текущем розыгрыше чемпионата Франции он принял участие лишь в 11 поединках из 22 возможных.