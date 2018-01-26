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Арустамян: «„Зенит“ собирается избавиться от Нобоа и заменить его Оздоевым»

сегодня, 10:55

Комментатор  Нобель Арустамян заявил, что полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев входит в сферу трансферных интересов «Зенита»:

«В прошлом году трансферная стоимость Оздоева колебалась в пределах 5-6 млн евро. Глобально ситуация пока не развивается, но две команды РФПЛ интересуются им - „Локомотив“ и „Зенит“. Питерцы собираются избавиться от Нобоа и заменить его в обойме именно Оздоевым.

Оздоев, как и Набиуллин, не выставлен на трансфер, но если поступит хорошее предложение, то „Рубин“ им воспользуется».

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил Завтра
сегодня в 21:41
Завтра:
Дада))) Скажи спасибо "уничтожителю", что теперь три команды играют в ЛЧ. А ЧТО СДЕЛАЛА ТВОЯ КОМАНДА?
Выкинул вас из Лиги Чемпионов! Чтобы мы об вас опять не вытерли ноги, вы пол "Ростова" просадили к себе на лавку. Пальцы не растопыривай.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 21:39
А что обмен Оздоева на Нобоа выглядит шикарно для обоих клубов!
soccer2014
soccer2014
сегодня в 19:55
Хоть бы его продали
112910415
112910415
сегодня в 18:44
всех надо, всех!
Josep Guardiola98
Josep Guardiola98 ответил Морозовский
сегодня в 17:11
Морозовский:
"Зенит" УНИЧТОЖАЕТ российских футболистов! Значит кому-то это надо!
кто унижает российский футбол ты сам прекрасно знаешь)и Зенит тут не причем !В большой степени благодаря Зениту со следующего года будет 3 команды в ЛЧ а тот же самый спартак не чего не внес только новый рекорд поставил
Завтра
Завтра ответил Морозовский
сегодня в 15:55
Морозовский:
Прифет сегодня!
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 14:07
    Ну если этот сказал, значит так и есть.
    Sem25
    Sem25 ответил Литейный 4
    сегодня в 13:48
    Литейный 4:
    Нобоа усЁ! Сбитый летчик. Пора ему в эскадрилью к пупсикам!
    Если такие комменты попадают в ТОП, то это полная деградация сайта.
    Или ты со своих акков плюсовал?
    Nikola45
    Nikola45 ответил Завтра
    сегодня в 13:20
    Завтра:
    Дада))) Скажи спасибо "уничтожителю", что теперь три команды играют в ЛЧ. А ЧТО СДЕЛАЛА ТВОЯ КОМАНДА?
      Nikola45
      Nikola45
      сегодня в 13:18
      Нобелю Зенит все докладывает ! )) Он всегда в курсе что в Зените творится ))
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      сегодня в 13:11
      "Зенит" угробил карьеру отличному футболисту.
      Правда Нобоа предполагал свое будущее, но все решили деньги.
      kastites
      kastites
      сегодня в 12:59
      Брехня
      Морозовский
      Морозовский ответил Завтра
      сегодня в 12:57
      Завтра:
      Дада))) Скажи спасибо "уничтожителю", что теперь три команды играют в ЛЧ. А ЧТО СДЕЛАЛА ТВОЯ КОМАНДА?
      Прифет сегодня!
      Морозовский
      Морозовский ответил azures
      сегодня в 12:56
      azures:
      С каких это пор Нобоа стал российским?
      С каких это пор Оздоев стал НЕ РОССИЙСКИМ? Чё, прикидываешься?
      RUSTY8
      RUSTY8
      сегодня в 12:31
      куда росфутбол катится?!! от одного из лучших легов последних лет теперь избавляются((
      Sem25
      Sem25
      сегодня в 12:29
      Слабо верится в такое. Можно понять ситуацию с Дзюбой, Шатовым...Но Нобоа! Его же под Манчини и брали! Это будит полный бред.
      azures
      azures ответил Морозовский
      сегодня в 12:28
      Морозовский:
      "Зенит" УНИЧТОЖАЕТ российских футболистов! Значит кому-то это надо!
      С каких это пор Нобоа стал российским?
      Завтра
      Завтра ответил Морозовский
      сегодня в 12:17
      Морозовский:
      "Зенит" УНИЧТОЖАЕТ российских футболистов! Значит кому-то это надо!
      Дада))) Скажи спасибо "уничтожителю", что теперь три команды играют в ЛЧ.
      А ЧТО СДЕЛАЛА ТВОЯ КОМАНДА?
      Морозовский
      Морозовский
      сегодня в 11:56
      "Зенит" УНИЧТОЖАЕТ российских футболистов! Значит кому-то это надо!
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 11:26
      Господи какой страшный заголовок!
      Избавиться!!! интересно они его отравят крысиным ядом или сосулей сверху бомбанут???

      В целом нужно уметь анализировать информацию.
      Вот на фоне заявления что Путин дал указание чтобы Зенит скупал Российских игроков и текущими приобретениями я могу смело утверждать что скоро Аргентина станет Аргентинской областью входящей в РФ ))))
      Tramaldo
      Tramaldo ответил Казанский
      сегодня в 11:13
      Казанский:
      Комментатор Нобель Арустамян заявил, что полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев входит в сферу трансферных интересов «Рубина»: ------------------------ Редакторы,скажу по большому секрету,что Оздоев в Рубине и зачем Рубину им интересоваться))
      Да, вы правы, спасибо.
      Казанский
      Казанский
      сегодня в 11:09
      Привозчика Оздоева НУЖНО продать в зенит за 10 млн.евро,а обратно взять бесплатно Нобоа.Помыть,побрить дать вспомнить футбол...Это же как небо и земля))
      beloff
      beloff
      сегодня в 11:05
        Bendestro_1
        Bendestro_1
        сегодня в 11:05
        Зенит собирается избавиться от Нобоа и заменить его Оздоевым? Чего бл...ть?
        Казанский
        Казанский
        сегодня в 11:05
        Кто попадает в зенит,тот прощается с футболом навсегда,если только не успевает сбежать в Турцию или Китай((
        drug01
        drug01
        сегодня в 11:04
        Рубин за большие деньги всех продаст.....
        Казанский
        Казанский
        сегодня в 11:03
        Комментатор Нобель Арустамян заявил, что полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев входит в сферу трансферных интересов «Рубина»:
        ------------------------
        Редакторы,скажу по большому секрету,что Оздоев в Рубине и зачем Рубину им интересоваться))
        cska plus
        cska plus
        сегодня в 11:02
        Снова шнобель слухи разносит.
        Литейный 4
        Литейный 4
        сегодня в 10:58
        Нобоа усЁ! Сбитый летчик. Пора ему в эскадрилью к пупсикам!
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