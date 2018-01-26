Арустамян: «„Зенит“ собирается избавиться от Нобоа и заменить его Оздоевым»

Комментатор Нобель Арустамян заявил, что полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев входит в сферу трансферных интересов «Зенита»:

«В прошлом году трансферная стоимость Оздоева колебалась в пределах 5-6 млн евро. Глобально ситуация пока не развивается, но две команды РФПЛ интересуются им - „Локомотив“ и „Зенит“. Питерцы собираются избавиться от Нобоа и заменить его в обойме именно Оздоевым.

Оздоев, как и Набиуллин, не выставлен на трансфер, но если поступит хорошее предложение, то „Рубин“ им воспользуется».