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«Динамо» объявило о подписании капитана сборной Литвы

сегодня, 15:20

Как и ожидалось, московское «Динамо» оформило трансфер нападающего «Ягеллонии» Федора Черных.

Пресс-служба «бело-голубых» умалчивает о сроке и финансовых деталях контракта.

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал подписание капитана сборной Литвы:

«Приобретение Федора Черных позволяет нам решить сразу несколько задач. Во-первых, мы закрываем позиции, которые считаются у нас проблемными. В первую очередь я говорю о флангах полузащиты, на обоих из которых наш новичок может сыграть. А во-вторых, универсализм Федора поможет нам усилить конкуренцию в команде. Мы удовлетворены, что нам удалось подписать Черных, тем более мы были далеко не одни в стремлении сделать это. Работа по укреплению состава „Динамо“ продолжается».

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Все комментарии
Shamil79
Shamil79
сегодня в 22:09
Динамо усиливается и не жалеет о Погребняке!!!
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 18:08
Не плохое усиление.
Bekelman55
Bekelman55 ответил Roger Young
сегодня в 17:04
Roger Young:
Я вспоминаю как в 2011 Динамо ЦСКА 4-0 в одну калитку вынес. Тогда не сомневался, что медали будут за вами. Оказалось, что хорошо играть недостаточно. Надо еще кабинетные битвы выиграть
так если б было тогда 30 туров, то медали б были за Динамо.
А обидные поражения от Крыльев ( водное поло + судья) и от Анжи ( просто судья) лишили команду 6 очков(
Roger Young
Roger Young ответил stanichnik
сегодня в 16:50
stanichnik:
Ближе всего были в 1970 и 1986
не знаю, не видел =)
stanichnik
stanichnik ответил Roger Young
сегодня в 16:50
Roger Young:
будет здорово, потому что титул заслужили еще составом с Вальбуэна, Кокориным, Кураньи, Ворониным и другими. Как тогда играли?У вас даже Ионов забивал =))
Ближе всего были в 1970 и 1986
Roger Young
Roger Young
сегодня в 16:48
Я вспоминаю как в 2011 Динамо ЦСКА 4-0 в одну калитку вынес. Тогда не сомневался, что медали будут за вами. Оказалось, что хорошо играть недостаточно. Надо еще кабинетные битвы выиграть
Roger Young
Roger Young ответил stanichnik
сегодня в 16:47
stanichnik:
К семидесятилетию Семина извольте Кубок РФПЛ. Если следовать этой логике, после Локомотива следующая очередь Динамо Москва, во-первых юбилей, плюс Полноценное чемпионство ждём уже 55 лет. )))))
будет здорово, потому что титул заслужили еще составом с Вальбуэна, Кокориным, Кураньи, Ворониным и другими. Как тогда играли?У вас даже Ионов забивал =))
stanichnik
stanichnik ответил Roger Young
сегодня в 16:44
Roger Young:
да. титулов не купишь. тут надо договариваться, а это пока не удается. В прошлом сезоне Спартак себе попросил, потому что юбилей клуба был, в этом сезоне похоже отдадут без боя Локо потому что юбилей компании РЖД. Все шито белыми нитками.
К семидесятилетию Семина извольте Кубок РФПЛ. Если следовать этой логике, после Локомотива следующая очередь Динамо Москва, во-первых юбилей, плюс Полноценное чемпионство ждём уже 55 лет. )))))
Roger Young
Roger Young ответил Sem25
сегодня в 16:40
Sem25:
Замяли эту историю. Помнишь еще недавно стоял вопрос о банкротстве ФК Динамо? Говорили об огромных долгах. Так вот, часть этого долга - долги беред Ротенбергом. Схема была "уникальной"! Он брал кредиты в ВТБ и отдавал деньги в ФК...а потом предьявил счет ФК Динамо! это же просто беспредел! Ты только представь картину: Миллер(или Дюков с Фурсенко) берут кредиты на Зенит в газпромбанке, а потом просят Зенит вернуть эти деньги))) Смешно? А в Динамо именно это и произошло. Вот и расплатились недвижимостью. Теперь у ФК Динамо кроме базы в Новогорске, по большому счету, ничего нет.
бизнес по-русски. Как говорится "без комментариев". Обидно,как из перспективного проекта за 5 лет сделали команду без состава и без перспектив.
Roger Young
Roger Young ответил stanichnik
сегодня в 16:38
stanichnik:
Для решения задач для Манчини купили всё и вся, что он хотел, осталось только купить, титулы , но этого увы пока купить не могут.
да. титулов не купишь. тут надо договариваться, а это пока не удается. В прошлом сезоне Спартак себе попросил, потому что юбилей клуба был, в этом сезоне похоже отдадут без боя Локо потому что юбилей компании РЖД.

Все шито белыми нитками.
Sem25
Sem25 ответил Roger Young
сегодня в 16:35
Roger Young:
Все нормально! А расскажи подробнее про долю в Петровском парке у Ротенбергов. Что там произошло?
Замяли эту историю. Помнишь еще недавно стоял вопрос о банкротстве ФК Динамо? Говорили об огромных долгах. Так вот, часть этого долга - долги беред Ротенбергом. Схема была "уникальной"! Он брал кредиты в ВТБ и отдавал деньги в ФК...а потом предьявил счет ФК Динамо! это же просто беспредел! Ты только представь картину: Миллер(или Дюков с Фурсенко) берут кредиты на Зенит в газпромбанке, а потом просят Зенит вернуть эти деньги))) Смешно? А в Динамо именно это и произошло.
Вот и расплатились недвижимостью. Теперь у ФК Динамо кроме базы в Новогорске, по большому счету, ничего нет.
stanichnik
stanichnik ответил Roger Young
сегодня в 16:35
Roger Young:
Манчини карьерист, который может добиться результата только при огромных вложениях и удаче. Как это было с Ман-Сити. С Зенитом пока не получается. И думаю не получится. Тем более сейчас, когда ему уже предлагают места в сборных и он сидит на чемоданах. Никакой мотивации. Разве что ЛЕ станет вызовом для него. На это единственная надежда. В чемпионате увы все уже было понятно после 15 тура.
Для решения задач для Манчини купили всё и вся, что он хотел, осталось только купить, титулы , но этого увы пока купить не могут.
Roger Young
Roger Young ответил Sem25
сегодня в 16:30
Sem25:
Спасибо, взаимно. Ты извини, что наехал не так давно из-за хоккея. Я был не прав.
Все нормально! А расскажи подробнее про долю в Петровском парке у Ротенбергов. Что там произошло?
Sem25
Sem25 ответил Roger Young
сегодня в 16:28
Roger Young:
Хочу сказать, что не смотря на разные клубные пристрастия, мне очень приятно вести с тобой беседу. В нашем общении узнаю старый добрый соккер. Давно так много ни с кем не говорил на главных ветках.
Спасибо, взаимно. Ты извини, что наехал не так давно из-за хоккея. Я был не прав.
Roger Young
Roger Young ответил Sem25
сегодня в 16:28
Sem25:
На 10-ть туров и Жиркова с Ивановичем хватит, это не проблема. А про "схему" Манчини вот что скажу. В защите он играет очень просто - четыре защитника в линию. Это обычная схема, где все предельно ясно. Более того, Мевля и Мамана взяты под него. Какие вопросы могут быть? +Смольников. По Жиркову и Кришито у меня вопросов нет(и не только у меня). Что же получается? Манчини не тренер?
Манчини карьерист, который может добиться результата только при огромных вложениях и удаче. Как это было с Ман-Сити. С Зенитом пока не получается. И думаю не получится. Тем более сейчас, когда ему уже предлагают места в сборных и он сидит на чемоданах.

Никакой мотивации. Разве что ЛЕ станет вызовом для него. На это единственная надежда. В чемпионате увы все уже было понятно после 15 тура.
Sem25
Sem25 ответил Roger Young
сегодня в 16:27
Roger Young:
тем более уже обожглись один раз. Я до сих пор вспоминаю состав московского динамо 2011/12 года. Ведь могли взять и серебро и кубок, а в итоге из-за вечных российских кабинетных интриг остались и без медалей и без трофея. Мне кажется, именно тогда Ротенберг понял, что тратить деньги в футбол бессмысленно. Все места уже поделены. А через год на те же грабли наступил Керимов со своим Анжи. Больше попыток пробится через коне-зенито-мясной заслон не было.
Ротенберги в Динамо приходили не за победами и денег своих не тратили. Они вышли из Динамо с долей в Петровском Парке.
Вот что реально произошло.
Sem25
Sem25 ответил Roger Young
сегодня в 16:25
Roger Young:
Кришито вообще второй год показывает уровень второй десятки итальянской лиги. Его давно надо было продать в Дженоа, когда он просился. Иванович стар и если не в этом, то в следующем году его надо отправлять на пенсию. Тоже самое касается Жиркова. А Мевля и Терентьев не смотря на индивидуальное мастерство, не прижились в схеме Манчини, поэтому нужно сделать выбор, либо искать еще кого-то, либо менять тренера. Я например, за второй вариант, но пока итальянец у руля, значит надо искать подкрепления.
На 10-ть туров и Жиркова с Ивановичем хватит, это не проблема. А про "схему" Манчини вот что скажу. В защите он играет очень просто - четыре защитника в линию. Это обычная схема, где все предельно ясно. Более того, Мевля и Мамана взяты под него. Какие вопросы могут быть? +Смольников. По Жиркову и Кришито у меня вопросов нет(и не только у меня).
Что же получается? Манчини не тренер?
Roger Young
Roger Young ответил Sem25
сегодня в 16:25
Sem25:
При нынешнем влиянии газпрома на футбол, очень сомневаюсь, что дадут развивать вторую команду в СПБ. Но есть и второй момент. Ротенберги совсем не Миллер, Фурсенко, Дюков... Они действительно предприниматели. Они сами привлекают средства в свой бизнес и сами зарабатывают(хоть и с помощью ВВП). Не будут они свои кровные вкладывать в Динамо СПБ на уровне ПФПЛ. Я в этом почти не сомневаюсь.
Хочу сказать, что не смотря на разные клубные пристрастия, мне очень приятно вести с тобой беседу. В нашем общении узнаю старый добрый соккер. Давно так много ни с кем не говорил на главных ветках.
Roger Young
Roger Young ответил Sem25
сегодня в 16:23
Sem25:
При нынешнем влиянии газпрома на футбол, очень сомневаюсь, что дадут развивать вторую команду в СПБ. Но есть и второй момент. Ротенберги совсем не Миллер, Фурсенко, Дюков... Они действительно предприниматели. Они сами привлекают средства в свой бизнес и сами зарабатывают(хоть и с помощью ВВП). Не будут они свои кровные вкладывать в Динамо СПБ на уровне ПФПЛ. Я в этом почти не сомневаюсь.
тем более уже обожглись один раз. Я до сих пор вспоминаю состав московского динамо 2011/12 года. Ведь могли взять и серебро и кубок, а в итоге из-за вечных российских кабинетных интриг остались и без медалей и без трофея.

Мне кажется, именно тогда Ротенберг понял, что тратить деньги в футбол бессмысленно. Все места уже поделены.
А через год на те же грабли наступил Керимов со своим Анжи.

Больше попыток пробится через коне-зенито-мясной заслон не было.
stanichnik
stanichnik ответил Roger Young
сегодня в 16:22
Roger Young:
Кришито вообще второй год показывает уровень второй десятки итальянской лиги. Его давно надо было продать в Дженоа, когда он просился. Иванович стар и если не в этом, то в следующем году его надо отправлять на пенсию. Тоже самое касается Жиркова. А Мевля и Терентьев не смотря на индивидуальное мастерство, не прижились в схеме Манчини, поэтому нужно сделать выбор, либо искать еще кого-то, либо менять тренера. Я например, за второй вариант, но пока итальянец у руля, значит надо искать подкрепления.
Если Зенит не завоюет титул или не возьмёт Кубок в этом году, то однозначно второй вариант.
Sem25
Sem25 ответил Roger Young
сегодня в 16:20
Roger Young:
ПС К слову говорил не только о Зените. Если Динамо Спб ставит высокие цели, то этим составом их не осуществить. И двое сербов из чукаричек погоды не сделают. Нужна команда по уровню хотя бы сопоставимая с Енисием и СКА Хабаровском.
При нынешнем влиянии газпрома на футбол, очень сомневаюсь, что дадут развивать вторую команду в СПБ.
Но есть и второй момент. Ротенберги совсем не Миллер, Фурсенко, Дюков...
Они действительно предприниматели. Они сами привлекают средства в свой бизнес и сами зарабатывают(хоть и с помощью ВВП).
Не будут они свои кровные вкладывать в Динамо СПБ на уровне ПФПЛ. Я в этом почти не сомневаюсь.
Roger Young
Roger Young ответил Sem25
сегодня в 16:19
Sem25:
Кришито(Жирков)-Мевля(Иванович)-Мамана-Смольников. Что здесь проблемного? Кто из них хуже Ещенко и Кутепова??? Или старше Игнашевича и Березуцких??? Ребята, не в составе ваши проблемные позиции.
Кришито вообще второй год показывает уровень второй десятки итальянской лиги. Его давно надо было продать в Дженоа, когда он просился.

Иванович стар и если не в этом, то в следующем году его надо отправлять на пенсию. Тоже самое касается Жиркова.
А Мевля и Терентьев не смотря на индивидуальное мастерство, не прижились в схеме Манчини, поэтому нужно сделать выбор, либо искать еще кого-то, либо менять тренера.

Я например, за второй вариант, но пока итальянец у руля, значит надо искать подкрепления.
stanichnik
stanichnik ответил Sem25
сегодня в 16:17
Sem25:
У Енисея денег нет. У них лучший нападающий продан как раз в Оренбург.
А как Вам вариант продажи в Казахстан?
Sem25
Sem25 ответил Roger Young
сегодня в 16:17
Roger Young:
ну есть пару проблемных мест. К примеру в защите.
Кришито(Жирков)-Мевля(Иванович)-Мамана-Смольников.
Что здесь проблемного? Кто из них хуже Ещенко и Кутепова??? Или старше Игнашевича и Березуцких???
Ребята, не в составе ваши проблемные позиции.
Roger Young
Roger Young ответил Sem25
сегодня в 16:16
Sem25:
У Енисея денег нет. У них лучший нападающий продан как раз в Оренбург.
ПС
К слову говорил не только о Зените. Если Динамо Спб ставит высокие цели, то этим составом их не осуществить. И двое сербов из чукаричек погоды не сделают.

Нужна команда по уровню хотя бы сопоставимая с Енисием и СКА Хабаровском.
Sem25
Sem25 ответил stanichnik
сегодня в 16:14
stanichnik:
Была инфа, что Зотовым Аленичев не прочь усилить свой Енисей.
У Енисея денег нет. У них лучший нападающий продан как раз в Оренбург.
Roger Young
Roger Young ответил Sem25
сегодня в 16:14
Sem25:
Для чего Зениту укрепляться? Какие позиции? Вы же игроков сейчас активно скидываете.
ну есть пару проблемных мест. К примеру в защите.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 16:13
Если бы имел отношение к руководству Динамо, я бы тоже ставил ставку на игроков из прибалтики, белоруссии и украины. Цены не очень высокие, а потенциальные таланты есть.

Поэтому покупка очень классная.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 16:12
Считаю очень правильное точечное усиление. Удачи Федору. Здорово, что русские ребята не смотря на литовский паспорт, возвращаются домой в титулованные клубы.
stanichnik
stanichnik ответил Sem25
сегодня в 16:11
Sem25:
Будем объективны, кому их можно продать и за сколько? От Темникова и Терехова Томь отказалась полтора года назад, когда в РФПЛ вышла. Сапета очень сдал. Вообще не представляю, кому он нужен. А как Зотов в Спартаке играл, для меня вообще загадка. У клубов фнл денег нет...разве что у газпром-3 есть(Оренбург). Может Вы и правы, попытаться можно. Тому же Оренбургу надо бороться за выход в РФПЛ.
Была инфа, что Зотовым Аленичев не прочь усилить свой Енисей.
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