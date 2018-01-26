«Динамо» объявило о подписании капитана сборной Литвы

Как и ожидалось, московское «Динамо» оформило трансфер нападающего «Ягеллонии» Федора Черных.

Пресс-служба «бело-голубых» умалчивает о сроке и финансовых деталях контракта.

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал подписание капитана сборной Литвы:

«Приобретение Федора Черных позволяет нам решить сразу несколько задач. Во-первых, мы закрываем позиции, которые считаются у нас проблемными. В первую очередь я говорю о флангах полузащиты, на обоих из которых наш новичок может сыграть. А во-вторых, универсализм Федора поможет нам усилить конкуренцию в команде. Мы удовлетворены, что нам удалось подписать Черных, тем более мы были далеко не одни в стремлении сделать это. Работа по укреплению состава „Динамо“ продолжается».