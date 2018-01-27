Клопп: «Никогда не обещаю футболистам регулярное игровое время»

Возможно, нападающий Дэниел Старридж и не покинет «Ливерпуль», несмотря на заявления в СМИ, но все равно может остаться в резерве. Об этом рассказал главный тренер «красных» Юрген Клопп:

«Никогда в жизни я не обещал футболистам регулярное игровое время в течение ближайших месяцев. Это просто невозможно.

Когда Дэниел в хорошей форме и доказывает это на тренировках, он, несомненно, остается потрясающим форвардом. Но в течение последних недель он не играл — по разным причинам. Конечно, одной из них стали выступления Роберто Фирмино, потом прогресс Соланке».