Моуриньо: «Такие матчи всегда остаются трудными, даже когда у вас должный настрой»

27 января 2018, 03:29
ЙовилЛоготип футбольный клуб Йовил0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после победы над «Йовилом» (4:0) в 1/16 финала Кубка Англии подчеркнул, что матч изначально не был простым для его команды:

«Такие матчи всегда остаются трудными, когда вы подходите к ним не с должным настроем и даже тогда, когда вы настроились как следует. В первом тайме соперники усложнили нам задачу, играя агрессивно как на мяче, так и на наших щитках.

Что бы там ни говорил Даррен Вэй (Прим. – главный тренер „Йовила“), мы проявили профессионализм. Поведя в счёте, мы контролировали ход игры, владели мячом, имели достаточно свободного пространства для атак, играли более качественно и убили интригу».

