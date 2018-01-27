Моуриньо: «Такие матчи всегда остаются трудными, даже когда у вас должный настрой»

1517012998

27 января 2018, 03:29

Наставник «Манчестер Юнайтед» после победы над «Йовилом» (4:0) в 1/16 финала Кубка Англии подчеркнул, что матч изначально не был простым для его команды:

«Такие матчи всегда остаются трудными, когда вы подходите к ним не с должным настроем и даже тогда, когда вы настроились как следует. В первом тайме соперники усложнили нам задачу, играя агрессивно как на мяче, так и на наших щитках.

Что бы там ни говорил Даррен Вэй (Прим. – главный тренер „Йовила“), мы проявили профессионализм. Поведя в счёте, мы контролировали ход игры, владели мячом, имели достаточно свободного пространства для атак, играли более качественно и убили интригу».