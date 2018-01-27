«Челси» выигрывает у «Манчестер Юнайтед» гонку за Артуро Видалем

Неоднократно сообщалось, что полузащитник «Баварии» Артуро Видаль может сменить клубную прописку. Мюнхенцы отпустят чилийца летом, когда к составу присоединится Леон Горецка.

Основными претендентами на Видаля считаются «Челси» и «Манчестер Юнайтед», однако лондонский клуб выглядит предпочтительнее. Все дело в его тренере, Антонио Конте. Хавбек работал под предводительством итальянского специалиста в «Ювентусе». Вместе они выиграли три титула Серии А.