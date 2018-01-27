«Ювентус» держит на прицеле трех игроков «Арсенала»

Как утверждает источник, «Ювентус» держит на прицеле сразу трех игроков «Арсенала».



Сообщается, что в список трансферных целей «старой синьоры» попали следующие игроки английского клуба: защитник Эктор Бельерин, хавбек Месут Озил и атакующий полузащитник Джек Уилшир. В данный момент туринский клуб не намерен производить покупок, однако летом кто-то из этих футболистов может пополнить стан «Ювентуса».



Ранее руководство «Юве» подтвердило интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Эмре Джану.