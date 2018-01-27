Максимович: «Меня сразу заинтересовало предложение „Спартака“»

Новичок «Спартака» Никола Максимович дал первое интервью в качестве игрока «красно-белых».

«Предложение „Спартака“ заинтересовало меня сразу. Правда, оформление перехода заняло немало времени, но в данном случае не все зависело от меня. Мне было очень приятно подписать договор. Знаю, что „Спартак“ - один из ведущих клубов России. А кроме того, мне хорошо известно о братских отношениях болельщиков „Спартака“ и моего бывшего клуба, „Црвены Звезды“.

Я следил за „Спартаком“ еще до того, как получил предложение о переходе. И еще в прошлом сезоне обращал внимание, как много болельщиков приходит на стадион, как они близки к команде, как поддерживают ее. Совсем как в „Црвене Звезде“ и „Наполи“».

Напомним, что права на игрока принадлежат «Наполи», а в «Спартаке» серб будет играть до конца сезона.