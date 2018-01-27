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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2281.13
22:45 16’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 1:2 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.226.213
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 5:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймФонбет1.2712.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 2:2 Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург---
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 0:2 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет2.93.252.5
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 1:4 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет4.74.91.65
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
22:45 Идет первый тайм, 16’ Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет10.55.11.3
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
20:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3:3 Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд---
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Максимович: «Меня сразу заинтересовало предложение „Спартака“»

сегодня, 18:05

Новичок «Спартака» Никола Максимович дал первое интервью в качестве игрока «красно-белых».

«Предложение „Спартака“ заинтересовало меня сразу. Правда, оформление перехода заняло немало времени, но в данном случае не все зависело от меня. Мне было очень приятно подписать договор. Знаю, что „Спартак“ - один из ведущих клубов России. А кроме того, мне хорошо известно о братских отношениях болельщиков „Спартака“ и моего бывшего клуба, „Црвены Звезды“.

Я следил за „Спартаком“ еще до того, как получил предложение о переходе. И еще в прошлом сезоне обращал внимание, как много болельщиков приходит на стадион, как они близки к команде, как поддерживают ее. Совсем как в „Црвене Звезде“ и „Наполи“».

Напомним, что права на игрока принадлежат «Наполи», а в «Спартаке» серб будет играть до конца сезона.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил Klasse
сегодня в 21:49
Klasse:
Добро пожаловать в лучшую команду России! Ты очень во время, Никола!
Хватит повторять это как мантру, сезон уже новый идет давно. Лучший клуб по многим показателям и в том числе по нереализованному потенциалу объективно - это Зенит
blitz
blitz
сегодня в 21:17
Добро пожаловать Никола в клуб опозоривший Российский футбол.
denmig
denmig
сегодня в 21:00
Лучший и самый популярный Клуб России! Добро пожаловать!
Завтра
Завтра ответил denmig
сегодня в 20:28
denmig:
Это вам не зенит! Люди рвутся в Спартак!за безбаболло! Вперед - чемпион!
Рвутся в спартак? А чё в нем делать?)) Подождать еще 16 лет чемпионства и отлететь 0:7 в Европе?))
112910415
112910415
сегодня в 19:22
отличный, мотивированный игрок!
spartach n1
spartach n1 ответил AdamsonM
сегодня в 19:09
AdamsonM:
В канализационную трубу тебе дорога. Счастливого пути
Степа,какой по счёту аккаунт завёл ?))
AdamsonM
AdamsonM ответил spartach n1
сегодня в 19:08
spartach n1:
Этаж не какаята белупо !
В канализационную трубу тебе дорога. Счастливого пути
time out
time out ответил Jeck Denielse
сегодня в 19:05
Jeck Denielse:
24.01.2018, 04:32 «Максимович не считает „Спартак“ лучшим вариантом, но ему нужно игровое время» 24.01.2018, 09:50 "Оборонец не горит желанием переезжать в Москву, но понимает необходимость игровой практики." Медосмотр...гипноз....иди сюда....витамины и : Сегодня, 18:05 «Предложение „Спартака“ заинтересовало меня сразу." ))))))))
Сегодня Максимович сказал лично о том, что у него в голове по вопросу о Спартаке. ЛИЧНО!
А то, что в течении длительного времени, сообщая чуть-ли ни о каждом его шаге, выдавали писаки, под грифом "слухи", это для таких как ты, господин "многоточие", чтобы вам скучно не было на соккере. А то, не получив никакой информации о Спартаке, вы завяните и как-то тревожно становится за ваше здоровье.
eaguar
eaguar
сегодня в 18:47
Удачи Спартаку .
311
311
сегодня в 18:46
Быть может, он очередной Де Зеув, раз сразу заинтересовало?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:39
24.01.2018, 04:32
«Максимович не считает „Спартак“ лучшим вариантом, но ему нужно игровое время»

24.01.2018, 09:50
"Оборонец не горит желанием переезжать в Москву, но понимает необходимость игровой практики."

Медосмотр...гипноз....иди сюда....витамины и :

Сегодня, 18:05
«Предложение „Спартака“ заинтересовало меня сразу." ))))))))
Kerri
Kerri
сегодня в 18:26
Аренда до конца сезона, значит у себя не особо нужен.
denmig
denmig
сегодня в 18:24
Это вам не зенит! Люди рвутся в Спартак!за безбаболло! Вперед - чемпион!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 18:18
Вряд ли он хотел менять прописку.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 18:15
Этаж не какаята белупо !
Брулин
Брулин
сегодня в 18:13
С детства за Спартак короче.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 18:11
Максимович постарается показать себя с лучшей стороны.
Klasse
Klasse
сегодня в 18:11
Добро пожаловать в лучшую команду России! Ты очень во время, Никола!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 18:11
Главное игрой доказать. Хотя не понимаю аренд без права выкупа, ну да ладно.
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