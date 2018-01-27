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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2281.13
22:45 16’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 1:2 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.226.213
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 5:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймФонбет1.2712.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 2:2 Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург---
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 0:2 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет2.93.252.5
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Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
22:45 Идет первый тайм, 15’ Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет10.55.11.3
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20:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3:3 Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд---
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«Реал» пытается подписать Салаха, «Ливерпуль просит 88 млн фунтов

сегодня, 18:38

Мадридский «Реал» не оставляет попыток подписать нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. «Сливочные» готовы побороться за игрока следующим летом. Сумма трансфера Салаха может составить 88 миллионов фунтов стерлингов. Именно во столько, по слухам, «Ливерпуль» оценивает своего футболиста.

В текущем сезоне Салах провел 23 матча в чемпионате Англии, забил 18 голов и сделал семь голевых передач.

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Все комментарии
Кирилл Сергеев
Кирилл Сергеев ответил матос
сегодня в 22:36
Бред,кому нужен этот негритянок,только ливер такой шлак покупает
Foxes
Foxes ответил Лондонизблу
сегодня в 20:01
Лондонизблу:
Как попасть на старый сайт? надоело это УГ!!!
Старый сайт! https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Лондонизблу
Лондонизблу
сегодня в 19:51
Как попасть на старый сайт? надоело это УГ!!!
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 19:44
Надеюсь жирная утка! Цена не соответствует совсем! Если это вдруг правдой окажется то в Ливере ктото с головой не дружит!
weinmar
weinmar
сегодня в 19:35
Разве это сумма?! Просите сотку. Он даст! ©
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 19:30
Купить середняка за 75, и продать мега-топа за 88. Типичный ливер)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:30
"Реал" отсутствием аппетита не страдает.
112910415
112910415
сегодня в 19:27
на сотне сойдутся )
Kuprin
Kuprin
сегодня в 19:24
а че Криро уже не лучший ?) ахах
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 19:24
Лопухи, могли у Ромы за 30 взять.)
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 19:21
Маловато будет за Салаха!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 19:11
Салах хорош
loko7
loko7
сегодня в 19:11
Можно и больше попросить.
матос
матос
сегодня в 19:11
если Ливерпуль продолжит продажу своих лучших , то когда они Чемпионами АПЛ станут? в своей жизни я увижу это?
cska plus
cska plus
сегодня в 18:57
Салах, точно не лишним будет, это лучше чем выскочка Неймар.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
сегодня в 18:57
Реал может купить кого угодно, а в основе у Зизу все равно будет играть земляк-братуха-лучший нап в мире Карим Бензема.
бебето_71
бебето_71 ответил Zidane.5
сегодня в 18:51
Zidane.5:
Нужен Неймар обязательно.
    Тага Дага
    Тага Дага
    сегодня в 18:47
    Не Саллах...не реал ...ни Ливерпуль не в курсе...соккер печатает,чтобы сюда собрать "ЗНАТАКОВ" футбола...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 18:42
    Сказки.....
    Слышали и про Азара ...и про Обамеянга...и про Неймара....и про Салаха....
    Deuced
    Deuced
    сегодня в 18:41
    с трудом верится что своего лидера Ливер во сток оценил
    Владимipъ Григорянъ
    Владимipъ Григорянъ
    сегодня в 18:41
    Клопп, ты с дуба рухнул? За Салаха просит копейки, должен зарядить до 200 млн
    Zidane.5
    Zidane.5
    сегодня в 18:40
    Нужен Неймар обязательно.
    kanuni
    kanuni
    сегодня в 18:40
    Лучше взять его чем Азара.
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