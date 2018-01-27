«Реал» пытается подписать Салаха, «Ливерпуль просит 88 млн фунтов

Мадридский «Реал» не оставляет попыток подписать нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. «Сливочные» готовы побороться за игрока следующим летом. Сумма трансфера Салаха может составить 88 миллионов фунтов стерлингов. Именно во столько, по слухам, «Ливерпуль» оценивает своего футболиста.

В текущем сезоне Салах провел 23 матча в чемпионате Англии, забил 18 голов и сделал семь голевых передач.