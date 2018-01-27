Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче 20-го тура чемпионата Германии.
Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк»
«Боруссия» Д - «Фрайбург» 2:2 (1:1)
Голы: Кагава 9, Тольян 90+3 - Петерсен 21, Петерсен 68.
«Боруссия»: Бюрки, Санчо, Шахин (Исак 78), Тольян, Обамеянг, Пулишич (Ярмоленко 68), Кагава, Сократис, Пищек, Кастро (Гетце 46), Топрак.
Главный тренер: Петер Штегер.
«Фрайбург»: Гикевич, Союнчу, Гульде, Абраши, Хелер (Кляйндист 82), Кюблер, Петерсен, Хаберер (Дрэгер 85), Кемпф, Кох, Гюнтер.
Главный тренер: Кристиан Штрайх.
Предупреждение: Кастро 27,
Судья: Даниэль Зиберт.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в поединке 19-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Гертой».
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