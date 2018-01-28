Защитнику «Вест Хэма» Масуаку грозит 6 матчей бана за плевок в соперника

Защитнику «Вест Хэма» Артуру Масуаку грозит 6 матчей дисквалификации за плевок в соперника в поединке 4-го раунда Кубка Англии против «Уигана» (0:2). Футболист был удален с поля в начале второго тайма. Наказание ждет игрока, если главный судья матча зафиксировал его действия в протоколе.

Масуаку также осудил главный тренер «молотков» Дэвид Мойес, который заявил, что выходка футболиста лишила команду шансов на положительный результат в матче.

Бек рискует пропустить матчи АПЛ против «Кристал Пэлас», «Брайтона», «Уотфорда», «Ливерпуля», «Суонси» и «Бернли».

Масуаку выступает за «Вест Хэм» с лета 2016 года.