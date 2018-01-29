Суарес: «Арбитр должен был назначить пенальти и в ворота „Алавеса“»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес подвел итоги матча 22-го тура Ла Лиги против «Алавеса»:
«Мы достигаем поставленных целей и как команда, и индивидуально, я очень рад.
Мы знали, что нам нужно было сделать во втором тайме, и набрали 3 очка.
Что касается игры рукой Умтити, то там мяч нашел руку Самуэля. Это сложные ситуации, в которых арбитр действует на свое усмотрение. В первом тайме, например, судья должен был назначить пенальти в ворота „Алавеса“, но не сделал этого».
Так что помолчал бы!
Так что помолчал бы!
Все видят как вас судьи тащат не скрывая симпатий к барселоне.
Все видят как вас судьи тащат не скрывая симпатий к барселоне.
"Алавесу" нужно более эффективно играть в матчах с другими соперниками.
Устроили шоу на ровном месте, нужно их разорвать в следующей игре и всё.
"Алавесу" нужно более эффективно играть в матчах с другими соперниками.
Устроили шоу на ровном месте, нужно их разорвать в следующей игре и всё.