Суарес: «Арбитр должен был назначить пенальти и в ворота „Алавеса“»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес подвел итоги матча 22-го тура Ла Лиги против «Алавеса»:

«Мы достигаем поставленных целей и как команда, и индивидуально, я очень рад.

Мы знали, что нам нужно было сделать во втором тайме, и набрали 3 очка.

Что касается игры рукой Умтити, то там мяч нашел руку Самуэля. Это сложные ситуации, в которых арбитр действует на свое усмотрение. В первом тайме, например, судья должен был назначить пенальти в ворота „Алавеса“, но не сделал этого».