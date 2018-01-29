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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Суарес: «Арбитр должен был назначить пенальти и в ворота „Алавеса“»

сегодня, 08:54
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес подвел итоги матча 22-го тура Ла Лиги против «Алавеса»:

«Мы достигаем поставленных целей и как команда, и индивидуально, я очень рад.

Мы знали, что нам нужно было сделать во втором тайме, и набрали 3 очка.

Что касается игры рукой Умтити, то там мяч нашел руку Самуэля. Это сложные ситуации, в которых арбитр действует на свое усмотрение. В первом тайме, например, судья должен был назначить пенальти в ворота „Алавеса“, но не сделал этого».

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Все комментарии
ESPANOL
ESPANOL ответил NGY
сегодня в 10:39
NGY:
В прошлом сезоне в ворота Барсы отменили 3 чистых гола Малаги, Реал Сосьедада и Ювентуса в ЛЧ! Так что помолчал бы!
Ныть при неудачах, это ваше кредо! В прошлом сезоне курятник тащили за все места человеческого тела во всех турнирах, но Барсе не хватило трех очков. В этом сезоне отрыв 19 !!!!! А вы все ноете. Смирись и признай провал, как в прошлом сезоне признали его мы, хотя взяли кубок и второе место, но промахи Энрике были очевидны, за что он и поплатился отставкой. Если сомневаешься в обьективности судей, выигрывай убедительно. Тут, как в боксе, чтобы никто не сомневался, выигрывай нокаутом. Вот Барса так и делает. Надолго ее хватит или нет, посмотрим. От этого все только интереснее.
Великий Князь
Великий Князь ответил ESPANOL
сегодня в 10:26
ESPANOL:
Суарес, конечно, сейчас не тот, но даже в таком разобранном состоянии забивает важные голы и не с пенальти. Он хоть и любит посимулировать, но таких, как он, в каждом клубе хватает. В Реале целая труппа актеров. А пенальти на Суаресе был стопудовый, просто его судьи не долюбливают за постоянные притензии, так же, как и Неймара, кстати. Когда он ушел в ПСЖ, я перекрестился. В последнее время он только падал и жаловался. Хорошо бы Мадридский курятник его прикупил...
Может быть, в обзоре я этого момента не видел.
ESPANOL
ESPANOL ответил Великий Князь
сегодня в 10:25
Великий Князь:
Симулярес окончательно скатился в неадекват.
    NGY
    NGY ответил ESPANOL
    сегодня в 10:20
    ESPANOL:
    Конечно тащат! Два стопудовых гола не засчитали в решающих матчах, когда Барса из за этого теряла очки. Судьи расчищали дорогу курятнику Переса, но ничего не вышло, Барса распотрошила кур прямо на их птичьем дворе.
    В прошлом сезоне в ворота Барсы отменили 3 чистых гола Малаги, Реал Сосьедада и Ювентуса в ЛЧ!

    Так что помолчал бы!
    ESPANOL
    ESPANOL ответил FERIS
    сегодня в 10:17
    FERIS:
    И это симулянтище пытается чтото промямлить в своё оправдание? Все видят как вас судьи тащат не скрывая симпатий к барселоне.
      FERIS
      FERIS
      сегодня в 10:09
      И это симулянтище пытается чтото промямлить в своё оправдание?
      Все видят как вас судьи тащат не скрывая симпатий к барселоне.
      Bаrsenоga
      Bаrsenоga
      сегодня в 09:57
      Пенальти нечего бы не решил алавес все равно отсасал пусть пенальти будет на совести судьи и он попадет в ад за то что отнял гол у моего месси.
      Великий Князь
      Великий Князь
      сегодня в 09:50
      Симулярес окончательно скатился в неадекват.
      Майкл59ru
      Майкл59ru ответил skyline1
      сегодня в 09:49
      skyline1:
      неприятно слышать правду?!жду ответ про договорные матчи! Форца Юве!!!!!
      После игры с Кьево я бы на твоём месте вообще постеснялся про договорные матчи и заряженных судей говорить. Juventus Putos!!!!!
      skyline1
      skyline1 ответил Майкл59ru
      сегодня в 09:43
      Майкл59ru:
      Ну ты то куда лезешь? Хватит уже подливать масло в огонь. Победили и ладно. Надо уже начинать готовится к матчу с Валенсией,там действительно будет сложная игра.
      неприятно слышать правду?!жду ответ про договорные матчи! Форца Юве!!!!!
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 09:34
      Стыдно, один Суарес стоит дороже чем весь клуб Алавес а они просят пеналь.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      сегодня в 09:12
      Пенальти, который не назначили, не отменяет силу "Барселоны".
      "Алавесу" нужно более эффективно играть в матчах с другими соперниками.
      Устроили шоу на ровном месте, нужно их разорвать в следующей игре и всё.
      Майкл59ru
      Майкл59ru
      сегодня в 09:09
      Ну ты то куда лезешь? Хватит уже подливать масло в огонь. Победили и ладно. Надо уже начинать готовится к матчу с Валенсией,там действительно будет сложная игра.
      Zidane.5
      Zidane.5
      сегодня в 09:07
      У Суареса никогда не было совести как и у любого игрока Барсы.
      vovinho11
      vovinho11
      сегодня в 09:06
      Ну, в расчёте. Офсайд был
      Борисыч1
      Борисыч1
      сегодня в 09:00
      Здраво. Но банально.
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