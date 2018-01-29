Ибрагимович будет доигрывать в США

«Лос-Анджелес Гэлакси» близок к приобретению форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, утверждает источник.

Подписание «красными дьяволами» нападающего Алексиса Санчеса в и без того конкурентоспособную линию атаки намекает на то, что шведу будет крайне сложно рассчитывать на регулярную игровую практику в МЮ.

36-летнего футболиста сватали за океан еще летом, однако тогда трансфер так и не состоялся. Через полгода Ибрагимович станет свободным агентом, но МЮ может расстаться с форвардом и раньше. По слухам, зарплату шведа в американском клубе возьмет на себя кто-то из спонсоров.