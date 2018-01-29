На «Самара Арене» идет установка кресел в цветах «Крыльев Советов»

На трибунах строящегося стадиона «Самара Арена» в настоящее время идет установка зрительских кресел. Они будут трех цветов: зеленого, белого и синего – это цвета клуба «Крылья Советов», который переедет на арену после ЧМ-2018.

Также на «Самара Арене», которую должны ввести в эксплуатацию до 1 апреля, заканчивается строительство парника и подходит к концу монтаж металлоконструкций под табло.

Во время мундиаля «Самара Арена» примет у себя шесть матчей: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал. Сыграет в Самаре и Россия: там пройдет матч 3-го тура против Уругвая.