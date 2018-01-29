Юсупов присоединился к «Ростову». Бухаров пропустит 2-3 месяца

Пресс-служба «Ростова» объявила о возвращении Артура Юсупова, который в октябре порвал крестообразные связки колена. Полузащитник присоединился к команде Валерия Карпина, специалист не скрывал радостных эмоций:

«Мы все очень рады возвращению Артура. Он настоящий боец и трудяга, поэтому желаем ему скорее присоединиться к общей группе. Пока же он будет заниматься индивидуально, мы будем внимательно следить за его состоянием».

Футболист и сам с радостью воспринял свое возвращение:

«Мы уже успели поговорить с Валерием Георгиевичем. Знаю его требования, и для меня большая честь работать под руководством такого тренера. Рад, что присоединился к команде и в очередной раз убедился, что „Ростов“ — это большая семья. Ребята были рады видеть меня, а я не скрывал эмоций от того, что теперь вместе с ними.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку. Я чувствовал, что вы рядом со мной каждый день! Надеюсь, что скоро увидимся на стадионе».

«Ростов» также сообщил, что нападающий Александр Бухаров в Италии перенес операцию на ахилловом сухожилии, на восстановление уйдет 2-3 месяца.