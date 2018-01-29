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Юсупов присоединился к «Ростову». Бухаров пропустит 2-3 месяца

вчера, 23:20

Пресс-служба «Ростова» объявила о возвращении Артура Юсупова, который в октябре порвал крестообразные связки колена. Полузащитник присоединился к команде Валерия Карпина, специалист не скрывал радостных эмоций:

«Мы все очень рады возвращению Артура. Он настоящий боец и трудяга, поэтому желаем ему скорее присоединиться к общей группе. Пока же он будет заниматься индивидуально, мы будем внимательно следить за его состоянием».

Футболист и сам с радостью воспринял свое возвращение:

«Мы уже успели поговорить с Валерием Георгиевичем. Знаю его требования, и для меня большая честь работать под руководством такого тренера. Рад, что присоединился к команде и в очередной раз убедился, что „Ростов“ — это большая семья. Ребята были рады видеть меня, а я не скрывал эмоций от того, что теперь вместе с ними.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку. Я чувствовал, что вы рядом со мной каждый день! Надеюсь, что скоро увидимся на стадионе».

«Ростов» также сообщил, что нападающий Александр Бухаров в Италии перенес операцию на ахилловом сухожилии, на восстановление уйдет 2-3 месяца.

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Все комментарии
Контуженый
Контуженый ответил Dominators
сегодня в 09:56
Dominators:
Радует возвращение Юсупова . Бухарову здоровья .И продайте пожалуйста Дядюна .
Дядюна продать можно только на дрова, баню на даче топить.
Shamil79
Shamil79
сегодня в 07:47
с Карпиным Ростов очков 20 наберёт(в этом сезоне) а то и 25
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
сегодня в 03:23
Бойца Юсупова - с возвращением в бойцовский клуб настоящих Мужиков - Ростов! Артур - Железного Здоровья, Удачи и Красивой Игры!!!
Морозовский
Морозовский ответил Absinthe6
сегодня в 02:13
Absinthe6:
Буха в форме - очень нам нужен. Соккер, верните прежнюю версию. Здесь полный скучняк
https://w.w.w.soccer0010.com/?new_desingn Забей в поисковой строке - старый сайт появится. Я на нём.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:11
Ростову спс за блестящий прошлый сезон в ЕК. Но в талант Карпина, как и в талант Шалимова не верю, Спартак не при чем, пытаюсь оценить их тренерские способности. Хотя от души ВГК желаю удачи, а Краснодару найти тренера который потянет их вперед. ИМХО.
Dominators
Dominators
сегодня в 00:04
Радует возвращение Юсупова . Бухарову здоровья .И продайте пожалуйста Дядюна .
drug01
drug01
сегодня в 00:03
Ростов-большая семья!!!! Все сложности еще впереди!!!!!
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 23:44
Бухаров, конечно, потеря. Будем надеяться на нового исландца.
Юсупова с возвращением!
Absinthe6
Absinthe6
вчера в 23:37
Буха в форме - очень нам нужен. Соккер, верните прежнюю версию. Здесь полный скучняк
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