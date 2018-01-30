В Италии считают Манчини главным претендентом на должность тренера сборной

В Италии продолжают выбирать нового главу местной федерации футбола, а заодно и главного тренера сборной.

«Скуадра» может оказаться в руках бывшего защитника «Милана» Алессандро Костакурты, который серьезного опыта тренерской работы пока не получал. Но фаворитом на вакантное место наставника считают нынешнего рулевого «Зенита» Роберто Манчини. Он неоднократно и сам заявлял, что хотел бы возглавить итальянскую сборную.

В числе кандидатов называют также Антонио Конте, Клаудио Раньери, Карло Анчелотти, Деметрио Альбертини и Паоло Мальдини.