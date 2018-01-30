Карневали: «„Ювентус“ также заинтересован в Политано, нам нечего скрывать»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал про будущее полузащитника Маттео Политано в своей команде.



«У Маттео есть желание перейти в большой клуб. Я не знаю, будет ли это „Наполи“ в конечном итоге. Игроком интересуется множество клубов.



Мы стараемся избежать продажи ключевых футболистов команды, как это было в свое время с Симоне Дзадзой.



„Ювентус“ также заинтересован в Политано, нам нечего скрывать.



Когда мы примем окончательное решение по Маттео? За час до закрытия трансферного окна».