Карневали: «„Ювентус“ также заинтересован в Политано, нам нечего скрывать»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал про будущее полузащитника Маттео Политано в своей команде.
«У Маттео есть желание перейти в большой клуб. Я не знаю, будет ли это „Наполи“ в конечном итоге. Игроком интересуется множество клубов.
Мы стараемся избежать продажи ключевых футболистов команды, как это было в свое время с Симоне Дзадзой.
„Ювентус“ также заинтересован в Политано, нам нечего скрывать.
Когда мы примем окончательное решение по Маттео? За час до закрытия трансферного окна».