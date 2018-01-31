Хаби Алонсо: «Зидан заслуживает и дальше оставаться тренером „Реала“»

Бывший игрок «Реала» Хаби Алонсо поддержал главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, у которого в последнее время дела складываются не лучшим образом. «Мадрид» безнадежно отстал от «Барселоны» в чемпионате и уже вылетел из Кубка Испании.

«Зидан заслуживает и дальше оставаться тренером „Реала“. Он наработал кредит доверия теми титулами, которые выиграл в последние два сезона.

Нисколько не сомневаюсь, что Зинедин соответствует уровню наставника „Реала“. Посмотрим, что будет в конце сезона, но лично я уверен в его тренерских качествах. Он заслужил признание за свои успехи».

По слухам, Зидана у руля «Реала» может сменить главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.