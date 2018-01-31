«Арсенал» проиграл «Суонси» в первом матче Мхитаряна

В поединке 25-го тура АПЛ «Арсенал» проиграл «Суонси». Отметим, что в составе «канониров» дебютировал новичок Генрих Мхитарян, вышедший на поле на 60-й минуте игры.
Суонси, стадион «Либерти».
«Суонси» – «Арсенал» – 3:1 (1:1)
Голы: Клукас 34, 86, Айю 61 — Монреаль 33.
«Суонси»: Фабиански, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн, Ки Сун-Юн, Дайер (Кэрролл 83), Клукас (Раутледж 90+2), Фер, Ноутон, Айю (Бони 88).
Главный тренер: Карлуш Карвальял.
«Арсенал»: Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Джака, Эль-Ненни (Мхитарян 60), Озил, Рэмзи, Айвоби (Жиру 76), Ляказетт.
Главный тренер: Арсен Венгер.
Предупреждения: Эль-Ненни 54, Бельерин 69, Озил 75.
Судья: Ли Мэйсон.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.