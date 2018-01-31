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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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«Арсенал» проиграл «Суонси» в первом матче Мхитаряна

сегодня, 00:36
Суонси СитиЛоготип футбольный клуб Суонси Сити3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В поединке 25-го тура АПЛ «Арсенал» проиграл «Суонси». Отметим, что в составе «канониров» дебютировал новичок Генрих Мхитарян, вышедший на поле на 60-й минуте игры.

Суонси, стадион «Либерти».

«Суонси» – «Арсенал» – 3:1 (1:1)
Голы: Клукас 34, 86, Айю 61Монреаль 33.

«Суонси»: Фабиански, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн, Ки Сун-Юн, Дайер (Кэрролл 83), Клукас (Раутледж 90+2), Фер, Ноутон, Айю (Бони 88).
Главный тренер: Карлуш Карвальял.

«Арсенал»: Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Джака, Эль-Ненни (Мхитарян 60), Озил, Рэмзи, Айвоби (Жиру 76), Ляказетт.
Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Эль-Ненни 54, Бельерин 69, Озил 75.

Судья: Ли Мэйсон.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Кьянти
Кьянти
сегодня в 11:22
Вот скажите мне на милость в чем же все таки гениальность или величие (как часто его называли великим), Венгера? В че-е-е-м? Или вот говорят футбол, мол должен быть атакующим, красивым. Арсенал всегда исповедовал красивый, атакующий футбол. Но даже я не болельщик канониров и то уже устал разачарововаться. Ну уже застрелите старика ради чести нации. Ему думаю рай обеспечен, человек-то хороший вроде, умереть не страшно, зато вовремя.
Надеюсь понятно, что последнее стёб :-)
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 10:37
Без Санчеса Арсенал никто, а генрих ему точно не замена по статусу
FRZZ
FRZZ
сегодня в 09:56
У Мхитаряна нога тяжелая, как он вышел, так Арсенал сразу пропустил, и еще Озил отдал отличный пас на его голову, а он не смог забить.
Реализовал бы Мхитарян этот момент, то игра и результат были бы совсем другие.
starche
starche
сегодня в 09:46
Домашние тапочки и халат настоятельно требуют Венгера!!! Они уже устали ждать.................
fantazior
fantazior
сегодня в 09:44
Смотрели большой куш? Помните как перелеты изображены(быстрая смена кадров посадки в самолет, 100 грамм для храбрости в самолете, посадка самолета в аэропорту прибытия, паспортный контроль и в самом конце служащий аэропорта спрашивает:"что-нибудь хотите задикларировать?") Так после этого матча Обама летиь в Дортмунд и задикларирует "ни ногой в "Арсенал"
fantazior
fantazior
сегодня в 09:36
А кто у Арсенала левый центральный и левый защитники? Редкостные днори)
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 09:33
вчера Мореаль точно привез два гола. Как он играл просто было хохма ахахахахаа он реально кл*ун
Nazi
Nazi
сегодня в 09:29
Сборная отсталых стран имени кронке-усманова в напряженном бою сдалась на милость аутсайдеру.

Осталось прикупить пару монголов и узбеков.
Nazi
Nazi ответил ArS1886
сегодня в 09:27
    yudin_duda
    yudin_duda
    сегодня в 09:25
    Шашлычок опять нулевой...
    cannongun
    cannongun
    сегодня в 08:14
    лебедя на тотальном Клукасе!)
    молодцом, второго топа нагнули
    galem72
    galem72
    сегодня в 07:41
    Так это нормально! ))
    ArS1886
    ArS1886
    сегодня в 06:32
    Венгеролюбы прямо сейчас:

    Венгер молодец старался..Арсен не виноват в проигрыше это хозяинов Кроенку с Усановым надо винит потому что они не купили Венгеру Месси и Неймар...
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:31
    а ведь радикальные перемены точно назрели
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 05:17
    Мхитарян вышел, Арсенал пропустил. Символично.
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    сегодня в 04:27
    Сеня, на выход!
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    сегодня в 03:16
    Вот так и думал что Лебеди победят, Арс лажанул, Мхитарян как сыграл?
    Sadjon
    Sadjon
    сегодня в 02:56
    Не повезло Гене....
    la-respect0
    la-respect0
    сегодня в 02:31
    Коф был приличный.Суонси не подвёл))))))
    alexov222
    alexov222
    сегодня в 01:31
    игра Суонси удивила со знаком огромный плюс. вулвичи еще легко отделались в этом матче
    Элдор Тухтабоев
    Элдор Тухтабоев
    сегодня в 01:29
    Арсенал это титаник!!!
    Элдор Тухтабоев
    Элдор Тухтабоев
    сегодня в 01:26
    Убогая катания мяча 90 минут и все вот и вся игра маразматика. Не какой трансфер не поможет беги жиру беги!!! Кстати озил держись за жиру.
    VLAD MARTINICH 1
    VLAD MARTINICH 1
    сегодня в 01:21
    Мхитарян неплохо смотрелось) единственй + этой ужасной игры
    Pancher_95
    Pancher_95
    сегодня в 01:19
    Лебеди с высокой точки на76и на пушки Венгера
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Emilan__
    сегодня в 01:19
    Я надеюсь, недолго осталось. Надо же совесть иметь, а не болельщиков.
    Emilan__
    Emilan__
    сегодня в 01:16
    10 дней ждал матч и до 4 чсов не спал, хотя завтра в 8 на работу, а в итоге опустошение, разочерование и ненависть старому 30ну
    Элдор Тухтабоев
    Элдор Тухтабоев
    сегодня в 01:09
    Еще раз повторюсь ураа я рад что арсенал проиграл. Ну все равно саботаж даже не поможет уволить Венгера как это устроили игроки Челси с Мауром. Даже если Венгер будет во главе Барселоны он умудриться ее отпустит на 10 место в этой убогой лол лиге. Ну видно же игроки которые умеют играть не хотят играть, ну плюсь центр в лице (джака, айвоби) это и есть сегодняшний арсенал.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Klaus-S
    сегодня в 01:06
    Klaus-S:
    Фига се. Что творится. Молодцы, ребята из Суонси. Видно всерьез решили остаться в АПЛ.
    Да там голы:

    Первый - Джака услужливо отходит и оставляет Кошельного один на один с двумя игроками соперника и они с ним спокойно разбираются.

    Второй - Монреаль отдает неудобный пас Мустафи, тот вообще ужасно играет под давлением и кое-как выбивает на Чеха, который, вместо того, чтобы вынести, падает и дарит левый гол Суонси.

    Третий - Монреаль опять же отдает неудобный пас Мустафи, вернее, тот даже не успевает за ним, успевает только выбить прямо на ногу игроку "Суонси" перед воротами)))

    Вчистую просто проигранный тренером матч + погода помогла, скользкое болото явно было в пользу пернатых.
    eaguar
    eaguar
    сегодня в 01:04
    как же так
    Emilan__
    Emilan__
    сегодня в 01:03
    Обама купил билет обратно в Дортмунд
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