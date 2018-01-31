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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
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«Арсенал» представит Дзюбу и Новосельцева днём 31 января

сегодня, 01:32

Стали известны некоторые подробности аренды нападающего Артёма Дзюбы и защитника Ивана Новосельцева в «Арсенал».

Как утверждает источник, аренда игроков «Зенита» будет бесплатной и без права выкупа. И Дзюба, и Новосельцев согласились пойти на более чем двукратное понижение зарплаты, причём две трети оклада игрокам будет выплачивать «Зенит». Футболисты будут иметь право сыграть против петербургского клуба, если «Арсенал» заплатит «Зениту» определённую сумму, которая является достаточно внушительной.

Ожидается, что о переходе Дзюбы и Новосельцева в тульский клуб будет объявлено 31 января после обеда.

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Все комментарии
korn3512
korn3512
сегодня в 11:59
Самосовершенствование не знает границ
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:38
Дзюба за трофеями, а Для Вани очередная ступенька.....вот только вверх или вниз - непонятно...
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 11:38
молодцы! не побоялись переходить в АПЛ. не то что Промес.
Казанский
Казанский ответил FROLL 001
сегодня в 11:23
FROLL 001:
Здаров мясной татарин! Как теперь будешь относится к Арсеналу? Там же лютый враг тарасовских? Гыгыгыгы!
И Кочану салам пополам))Как я буду относиться к Арсеналу?Как раньше относился,т.е никак))
FROLL 001
FROLL 001 ответил Казанский
сегодня в 11:14
Казанский:
Первые бакланы потянулись из гнезда))
Здаров мясной татарин! Как теперь будешь относится к Арсеналу? Там же лютый враг тарасовских? Гыгыгыгы!
FROLL 001
FROLL 001 ответил Аргeнтинeц
сегодня в 11:13
Аргeнтинeц:
На повышение пошли
Гудбой, я смотрю ты вчера вывел малую часть клонов из своей многочисленной армии! Будем знать! Гыгыгыгыгы!
Казанский
Казанский
сегодня в 11:11
Первые бакланы потянулись из гнезда))
GooSe25
GooSe25
сегодня в 11:07
Добавьте пожалуйста в заголовок "Тульский" , а то я спросоня увидел и был удивлён :)) мало ли лондонский ... усилился ..)
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 11:04
Теперь у пупсиков появился повод ненавидеть Арсенал! Гыгыгыгыгы!
Аргeнтинeц
Аргeнтинeц
сегодня в 10:59
На повышение пошли
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:59
БУДЕТ КАРНАВАЛ!!! ПРАЗДНИК!!! Город ждёт!!!
Foxes
Foxes
сегодня в 10:58
Долго эта новость еще будет висеть в главных? Как будто я не знаю, мировые звезды переходят.
777dimon86
777dimon86
сегодня в 10:53
Наконец-то Венгер решился взять нормальных игроков.
Кьянти
Кьянти ответил Шуnя771
сегодня в 10:44
Улыбнуло:-)
Кьянти
Кьянти
сегодня в 10:37
Нифига себе я чуть было не начал сомневаться в собственной вменяемости, когда читая эту заметку, почему-то решил, что речь идёт о лондонском Арсенале. Представляете...ух и вжарило меня. Но слава Богу, я нормальный:-)
korn3512
korn3512
сегодня в 10:18
зеня половину зарплаты будет им платить. А сливы Арсенала зениту теперь уже видимо официально прописаны в договоре.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:12
Как бы то ни было, но "Арсенал" реально усилился.
борька
борька
сегодня в 10:08
Зря ребята согласились
шацк
шацк
сегодня в 09:57
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 09:45
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 09:38
      «Арсенал» представит Дзюбу и Новосельцева днём 31 января...


      Новосельцева ладно, а второго только ночью и с пряником..)
      time out
      time out ответил obana777
      сегодня в 09:29
      obana777:
      Что их представлять? Все и так знают этих заслуженных лавочников питерского проекта.
      Но сообщить надо народу, что взяли оболтусов на перевоспитание. Трудно после зенита, но попробывать можно, вдруг что-то получится.
      obana777
      obana777
      сегодня в 09:23
      Что их представлять? Все и так знают этих заслуженных лавочников питерского проекта.
      Морозовский
      Морозовский
      сегодня в 09:19
      Первые два футболиста "Зенита" отправлены в "Арсенал" на курсы повышения квалификации! В "проекте" эту практику надеются продолжить.
      Полевой Командир
      Полевой Командир
      сегодня в 09:15
      А их, что, уже забыли?
      Шуnя771
      Шуnя771 ответил praporchik zadov
      сегодня в 09:11
      praporchik zadov:
      Дзюба обещал выйти в купальнике .....
      https://www.soccer.ru/game/league/1033805.shtml (если потеряли)))
      praporchik zadov
      praporchik zadov
      сегодня в 09:08
      Дзюба обещал выйти в купальнике .....
      leopit
      leopit
      сегодня в 08:43
      Пусть выгребают....
      FILL3287
      FILL3287
      сегодня в 08:33
      шлак
      Gorbuncov
      Gorbuncov
      сегодня в 08:11
      Не плохо наш Арсенал вымутил игроков на таких условиях) Только треть пониженной зарплаты платить.

      Да и должны они себя показать. Если на ЧМ еще планируют попасть.
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