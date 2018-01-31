«Арсенал» представит Дзюбу и Новосельцева днём 31 января...

Стали известны некоторые подробности аренды нападающего Артёма Дзюбы и защитника Ивана Новосельцева в «Арсенал».

Как утверждает источник, аренда игроков «Зенита» будет бесплатной и без права выкупа. И Дзюба, и Новосельцев согласились пойти на более чем двукратное понижение зарплаты, причём две трети оклада игрокам будет выплачивать «Зенит». Футболисты будут иметь право сыграть против петербургского клуба, если «Арсенал» заплатит «Зениту» определённую сумму, которая является достаточно внушительной.

Ожидается, что о переходе Дзюбы и Новосельцева в тульский клуб будет объявлено 31 января после обеда.