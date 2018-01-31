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Неймар: «Мне грустно, что Моура уходит из ПСЖ. Можно было намного чаще его выпускать»

сегодня, 07:01

Нападающий ПСЖ Неймар выразил сожаление по поводу предполагаемого перехода одноклубника Лукаса Моуры в «Тоттенхэм»:

«Мне грустно, потому что он хороший друг и качественный футболист, которого редко выпускали на поле, и я считаю, что это очень несправедливо. Он мой футбольный брат, я желаю ему всего наилучшего. Независимо от того, где он будет играть, я надеюсь, что он будет много забивать и вернётся в сборную Бразилии.

Он не просто мой друг, он очень хороший парень. Здесь его могли бы выпускать намного чаще, но я не хозяин команды, не владелец ПСЖ. Но я считаю, что ему не следовало покидать Париж».

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357 ответил KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 10:13
KZ KZ FOOTBАL:
Скоро будет сам решать кого покупать, кого в стартовый состав ставить?
Не нужно быть излишне придирчивым к высказываниям НЕЙМАРА,лично мне не нравятся в составе ПСЖ два полена-Ди Мария и Пасторе -они медлительны ,плохо соображают ,играют,как играют в Аргентине ,а ПСЖ уровень другой!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:57
Вот станешь тренером с Дани Алвесом и будете только бразилов выпускать везде.
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 09:41
Скоро будет сам решать кого покупать, кого в стартовый состав ставить?
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