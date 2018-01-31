Анчелотти: «Обсужу работу в сборной Италии, но моя цель - тренировать в клубе»

Итальянский специалист Карло Анчелотти не исключил возможность работы в сборной Италии, хотя и подчеркнул, что его главная цель на данный момент - клубный футбол.

«Федерация футбола Италии должна принять некоторые реформы. Когда наступит какая-то ясность с этим, мы можем поговорить о работе в сборной, даже если моя основная цель - клубный футбол.

О каком именно клубе идет речь? Я еще не знаю, нужно подождать пару месяцев. Скоро вернется Лига чемпионов, и если правила не изменились, выиграть её может только одна команда. А что делать остальным?»