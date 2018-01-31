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Информация об интересе «Реала» к Паредесу не соответствует действительности

вчера, 15:21

«Реал» не интересуется полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом, эта информация не соответствует действительности. «Реал» не связывался ни с «Зенитом», ни с представителем Паредеса, ни с самим игроком.

Скорее всего, издание-первоисточник данной «утки» решило набрать российских «кликов» в день закрытия европейского трансферного окна.

В нынешнем сезоне Паредес сыграл 27 матчей, отметившись 5 голами и 5 голевыми передачами.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 20:40
Ахахахахахахаха
Colonist
Colonist
вчера в 20:18
С такой говорящей фамилией, ему только среди своих "лазурных" играть!:)))
moskwa 09
moskwa 09 ответил kolpankolpan
вчера в 17:17
kolpankolpan:
Безграмотный ты какой- то, темнота.
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил moskwa 09
    вчера в 17:13
    moskwa 09:
    где пятерка? школу закончил? считать умеешь? по-моему отскок...унижение это ваше призвание
      Red-green-Hooligans
      Red-green-Hooligans
      вчера в 17:02
      Он РПЛ-то не тянет, какой нафиг Реал))
      moskwa 09
      moskwa 09 ответил denmig
      вчера в 16:58
      denmig:
      это ты про вот это, наверное : https://www.youtube.com/watch?v=qVJzwCz__CY
      где пятерка? школу закончил? считать умеешь? по-моему отскок...унижение это ваше призвание
      denmig
      denmig ответил moskwa 09
      вчера в 16:47
      moskwa 09:
      зато спартак знает зенит,постоянно за щекой пятерку держа
      это ты про вот это, наверное :
      moskwa 09
      moskwa 09 ответил denmig
      вчера в 16:45
      denmig:
      кто бы сомневался! - реал даже не знает что такое этот зенит! это Спартака они помнят, когда Мы их 77али!
        Полевой Командир
        Полевой Командир
        вчера в 16:45
        вот почему то даже не удивился......
        denmig
        denmig
        вчера в 16:28
        кто бы сомневался! - реал даже не знает что такое этот зенит! это Спартака они помнят, когда Мы их 77али!
        Мельгарехо
        Мельгарехо
        вчера в 15:58
        зенитовские 50ы ни кому не нужны
        Василий 50
        Василий 50
        вчера в 15:50
        Зато несколько раз произнесли название клуба, которому принадлежит Паредес.
        kastites
        kastites
        вчера в 15:40
        Лишь бы глупости писать
        Bekelman55
        Bekelman55
        вчера в 15:33
        Вот работа то у журналистов ! Придумать и опровергать ))))
        No problem
        No problem
        вчера в 15:31
        мы уж думали че он медосмотр на Бернабеу проходит епт.
        FERIS
        FERIS
        вчера в 15:30
        А журналюги рады стараться,подхватив и разнося всякого рода утятину.
        ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
        ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
        вчера в 15:29
        СОККЕР ВБРОСИЛ, СОККЕР ОПРОВЕРГ !
        МОЛОДЦЫ ЁЛЫПАЛЫ !
        Saang
        Saang
        вчера в 15:28
        Правильно - голубые галактикос это было бы ужасно...
        Monor
        Monor
        вчера в 15:28
        Кто бы сомневался)
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