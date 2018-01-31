Информация об интересе «Реала» к Паредесу не соответствует действительности

«Реал» не интересуется полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом, эта информация не соответствует действительности. «Реал» не связывался ни с «Зенитом», ни с представителем Паредеса, ни с самим игроком.

Скорее всего, издание-первоисточник данной «утки» решило набрать российских «кликов» в день закрытия европейского трансферного окна.

В нынешнем сезоне Паредес сыграл 27 матчей, отметившись 5 голами и 5 голевыми передачами.