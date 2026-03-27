Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиОтбор ЧМ-2026. Европа

Чалханоглу получил травму в матче против Румынии

сегодня, 11:26
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция1 : 0Логотип футбольный клуб РумынияРумынияМатч завершен

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу получил новое повреждение в концовке стыкового матча Турции против Румынии: по данным Sky Sport Italia, он почувствовал боль, пробивая из-за пределов штрафной примерно на 85‑й минуте и вскоре был заменён.

Речь идёт о проблеме с левой икрой — той же самой, которую Чалханоглу травмировал в январе в домашнем матче «Интера» против «Наполи», из‑за чего тогда выбыл более чем на месяц. Сейчас в «Интере» вздохнули с облегчением: первичная оценка ближе к судороге/перегрузке, но состояние хавбека ещё будет уточняться дополнительными обследованиями в клубе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
сегодня в 12:52
У Интера ещё одна неприятность
fgg9qxc8sxrv
сегодня в 12:40
Похоже не судьба ему сыграть на чемпионате мира.
sv_1969
сегодня в 12:19
Думаю что это потеря для Турции. Но должны справиться
матос
сегодня в 12:10
здоровья Хакану. впереди еще много важных игр в Серии А.
tf6yga3gyh6z
сегодня в 11:38
Стоит пожелать скорейшего выздоровления игроку сборной Турции.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 