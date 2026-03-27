Чалханоглу получил травму в матче против Румынии

1774599965

сегодня, 11:26

Полузащитник «Интера» получил новое повреждение в концовке стыкового матча Турции против Румынии: по данным Sky Sport Italia, он почувствовал боль, пробивая из-за пределов штрафной примерно на 85‑й минуте и вскоре был заменён.

Речь идёт о проблеме с левой икрой — той же самой, которую Чалханоглу травмировал в январе в домашнем матче «Интера» против «Наполи», из‑за чего тогда выбыл более чем на месяц. Сейчас в «Интере» вздохнули с облегчением: первичная оценка ближе к судороге/перегрузке, но состояние хавбека ещё будет уточняться дополнительными обследованиями в клубе.