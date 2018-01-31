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СМИ: Озил продлил контракт с «Арсеналом»

вчера, 15:50

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил продлил контракт с «канонирами». Об этом сообщил авторитетный английский источник.

Новый договор Озила рассчитан до лета 2021 года. По его условиям Месут стал самым высокооплачиваемым игроком «канониров» в истории с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю до уплаты налогов.

По некоторым данным, Озил решил остаться в «Арсенале» из-за прихода в команду Пьера-Эмерика Обамеянга.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:47
Все разговоры прочь настал момент когда от пушкарей все ждут большого результата.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
вчера в 17:50
ЛОЛ )))
Pancher_95
Pancher_95
вчера в 17:18
Озил игрок настроения, думаю 350 к в неделю поднимут ему настрой и будет бегать как в старые времена
dzvinka
dzvinka
вчера в 17:07
хаха, многие говорили, в том числе и я, что Санчес свалит, а Озил останеться - потому что первому найдется мешок который отвалит больше з/п чем Арсенал, а второму и половины того, что дал Арсенал, наврятли кто-то предложил бы)). Оба любят деньги больше всего... в футболе, и не одни они.
Думаю теперь Озилушка как котяра... начнет все больше ленцой страдать)) хотя куда уж больше. Но буду рад если ошибаюсь.
denmig
denmig
вчера в 16:25
пенсия в арсенале приличная! - можно уже так и не выкладываться! зил - хитрый!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 16:07
Жаль,хотел его увидеть в МЮ
Jurijs1
Jurijs1
вчера в 15:54
good,very good!!!!!!!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:53
По-моему, это уже настоящая любовь к "Арсеналу", когда остаешься даже в команде с партнерами вроде албанского мериноса или нигерийского Буратино)))

Озил прямо моим любимым игроком становится в команде.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:52
Деньги очень убедительный аргумент.
spartach091
spartach091
вчера в 15:52
Поздравляю фанов пушкарей
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 15:51
Никому он больше и не нужен
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