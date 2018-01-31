СМИ: Озил продлил контракт с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил продлил контракт с «канонирами». Об этом сообщил авторитетный английский источник.

Новый договор Озила рассчитан до лета 2021 года. По его условиям Месут стал самым высокооплачиваемым игроком «канониров» в истории с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю до уплаты налогов.

По некоторым данным, Озил решил остаться в «Арсенале» из-за прихода в команду Пьера-Эмерика Обамеянга.