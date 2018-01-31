СМИ: Озил продлил контракт с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил продлил контракт с «канонирами». Об этом сообщил авторитетный английский источник.
Новый договор Озила рассчитан до лета 2021 года. По его условиям Месут стал самым высокооплачиваемым игроком «канониров» в истории с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю до уплаты налогов.
По некоторым данным, Озил решил остаться в «Арсенале» из-за прихода в команду Пьера-Эмерика Обамеянга.
Думаю теперь Озилушка как котяра... начнет все больше ленцой страдать)) хотя куда уж больше. Но буду рад если ошибаюсь.
Думаю теперь Озилушка как котяра... начнет все больше ленцой страдать)) хотя куда уж больше. Но буду рад если ошибаюсь.
Озил прямо моим любимым игроком становится в команде.
Озил прямо моим любимым игроком становится в команде.