Генеральный директор «Ромы»: «Мы рады, что Джеко остался»

Генеральный директор «Ромы» Мауро Балдиссони заявил, что все в клубе довольны, что форвард Эдин Джеко остался в команде.

Напомним, что Джеко этой зимой был близок к переходу в лондонский «Челси».

«Мы почти всегда выступаем в Лиге чемпионов, но если неожиданное предложение поступает по такому игроку, как Джеко, то мы должны его оценить и посмотреть, как вырученные деньги могут быть использованы нами. Понятно, что если бы нам пришлось продать его, то мы бы это сделали, но мы старались строго придерживаться запрашиваемой нами цены. Мы рады, что Джеко остается в „Роме“, ведь если бы он ушел, то нам в кратчайшие сроки пришлось бы искать ему сопоставимую замену», - сказал Балдиссони.